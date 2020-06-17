В Москве побит температурный рекорд времен Александра III

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17.06.2020, 21:16, Новости дня

В Москве установлен новый температурный рекорд для 17 июня, показатель достиг 31,4 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.

«Побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 градуса – температура 31,4 градуса зафиксирована в Москве на станции Росгидромета (ВДНХ). И это не предел, температура еще может расти, но рекорд уже пал», – рассказал РИА «Новости» Вильфанд.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин уточнил, что этот рекорд – самый низкий из всех рекордных значений, зарегистрированных в ближайшие дни.

«Нельзя говорить, что 17 июня – самый жаркий день, просто здесь самый слабый рекорд. Допустим, рекорд для 16 июня – 32 градуса, в последующие дни тоже более мощные рекорды», – отметил Варакин.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что аномальная жара спадет в Москве в выходные дни, в воскресенье похолодает до плюс 17-22 градусов.



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