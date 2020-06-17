Финляндия ответила на сообщения о планах Горбачева передать Карелию

17.06.2020, 21:16, Новости дня

Финский МИД, комментируя сообщения о якобы готовности СССР при Михаиле Горбачеве передать Карелию Финляндии, заявил, что у республики нет территориальных претензий ни к одной стране.

«Мы считаем, что это хорошо, что ученые свободно и в критическом духе обсуждают исторические вопросы. У МИД нет позиции по поводу представленных в книге Сеппинена данных или трактовок», – пояснили ТАСС в ведомстве.

Там добавили, что передача СССР территорий Финляндии после Второй мировой войны была закреплена в Парижском мирном договоре 1947 года. РФ в 1992 году, как правопреемница СССР, и Финляндия в договоре об основах отношений закрепили соблюдение принципа нерушимости границ, пояснили в МИД.

«У Финляндии нет территориальных претензий ни к какой стране», – добавили в ведомстве.

Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы собирался обсудить с Хельсинки передачу Карелии, но финский президент Мауно Койвисто отказался от территорий.

Помощник Горбачева Павел Палажченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заверил, что обсуждений о передаче территорий Финляндии не было ни во внутренних переговорах, ни с внешними партнерами.