 

Финляндия ответила на сообщения о планах Горбачева передать Карелию

17.06.2020, 21:16, Новости дня

Финский МИД, комментируя сообщения о якобы готовности СССР при Михаиле Горбачеве передать Карелию Финляндии, заявил, что у республики нет территориальных претензий ни к одной стране.

«Мы считаем, что это хорошо, что ученые свободно и в критическом духе обсуждают исторические вопросы. У МИД нет позиции по поводу представленных в книге Сеппинена данных или трактовок», – пояснили ТАСС в ведомстве.

Там добавили, что передача СССР территорий Финляндии после Второй мировой войны была закреплена в Парижском мирном договоре 1947 года. РФ в 1992 году, как правопреемница СССР, и Финляндия в договоре об основах отношений закрепили соблюдение принципа нерушимости границ, пояснили в МИД.

«У Финляндии нет территориальных претензий ни к какой стране», – добавили в ведомстве.

Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы собирался обсудить с Хельсинки передачу Карелии, но финский президент Мауно Койвисто отказался от территорий.

Помощник Горбачева Павел Палажченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заверил, что обсуждений о передаче территорий Финляндии не было ни во внутренних переговорах, ни с внешними партнерами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Памятник велосипеду

28.05 / За превышение полномочий задержаны пять тверских полицейских

04.05 / Януковича вновь заочно арестовали

18.04 / VOAэкспресс 17 апреля 2020

21.05 / Москвичку отдали под суд за вовлечение сына в занятия попрошайничеством

13.06 / По делу о взятке $6 млн задержаны действующий чиновник ГФС Киева и двое доверенных лиц Злочевского

23.04 / НБУ снизил снизил учетную ставку до 8%

26.04 / В УПЦ МП опровергли информацию о заражении коронавирусом всех священников Киево-Печерской лавры

17.06 / Эксперт: Принятие поправок в Конституцию закроет все вопросы о целостности России

19.04 / Бразильские легионеры “Краснодара” устроили бурную вечеринку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска