Столтенберг назвал преимущества для Украины от нового статуса при НАТО

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17.06.2020, 21:16, Новости дня

Украина еще больше сблизится с НАТО после получения статуса партнера с расширенными возможностями, сообщил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня заседаний глав минобороны альянса.

«Теперь Украина сможет получить преимущества в рамках программам по повышению возможностей совместных оперативных мероприятий, совместной работы. И, кроме того, расширится доступ Украины к учениям, проводимым НАТО, и также к обмену информацией», – передает его слова РИА «Новости».

Генсек пояснил, что такая информация включает, например, «обобщение опыта после различных оценок, которые проводятся в рамках НАТО».

«Украина будет участвовать в большем количестве учений под эгидой НАТО, получит больший доступ к информации, еще больше сблизится с НАТО», – подчеркнул Столтенберг.

На прошлой неделе Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Теперь у Киева появятся дополнительные преимущества от сотрудничества с Североатлантическим альянсом. 

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение Североатлантического альянса предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве. В Кремле также оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО.  

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что предоставление Украине статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями не исключает возможности вступления страны в НАТО, но не является шагом к вступлению.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение НАТО предоставить Украине новый статус партнера говорит о явной политической подоплеке, этим решением Североатлантический альянс поощряет деструктивный курс украинских властей.



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