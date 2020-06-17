Адвокат Ефремова заявил о согласии семьи погибшего в ДТП принять деньги

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17.06.2020, 21:16, Новости дня

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием находившегося в состоянии опьянения Михаила Ефремова, «готовы принять возмещение морального вреда», «если разрешит» их адвокат Александр Добровинский, сообщил защитник актера Эльман Пашаев.

«Я разговаривал с братом погибшего Сергея Захарова. Он сказал, что готов принять возмещение морального вреда, если разрешит адвокат семьи Александр Добровинский», – приводит ТАСС слова представителя защиты.

По словам адвоката, Ефремов признает вину. «С Ефремовым мне приходилось ругаться, он сказал, что хочет в следственный изолятор», – утверждает Пашаев.

Он заявил, что готов приехать на встречу с семьей Захарова, когда надо и куда надо для решения этого вопроса. «Из трагедии нельзя делать грязный пиар», – добавил Пашаев.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель встречной машины Сергей Захаров погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Через четверо суток актер выступил с обращением, попросив прощения у семьи погибшего. Родные Захарова отказываются от денег со стороны Ефремова.



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