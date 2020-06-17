Проголосовав, умойте руки

17.06.2020, 21:15, Разное

В грядущем одобрении поправок в Конституцию на фоне COVID-19 самым опасным звеном оказались наблюдатели.

10 июня более ста членов УИК и ТИК Петербурга подписали призыв к коллегам не участвовать в организации голосования по поправкам в основной закон страны. Члены комиссий заявили, что не считают себя «расходным материалом», а само голосование по фактически уже решенному вопросу называют «бессмысленным риском»

На фоне эпидемии коронавируса ни у членов избирательных комиссий, ни у наблюдателей до сих пор нет понимания, как будет организован общероссийский плебисцит. Голосование по поправкам не попадает под основной закон о выборах — для него Центризбирком разработал отдельное постановление, некоторые части которого (например, регламент поведения на участках) до сих пор не утверждены. Ситуацию усложняет Роспотребнадзор, выпустивший свои рекомендации в связи эпидемией COVID-19. Ясно одно: больше всего от этих нововведений пострадает прозрачность всей процедуры голосования.

15 минут на вопрос

1 июля — день голосования по поправкам в основной закон страны — Владимир Путин объявил выходным. Но обозначить свою позицию граждане РФ смогут и раньше, за шесть дней до официальной даты: с 25 по 30 июня. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, сделано это для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.

Эпидемией COVID-19 власти объясняют и другие «ноу-хау»: так, выдача бюллетеней будет осуществляться без указания паспортных данных. Это, по мнению главы ЦИК, поможет сохранить социальную дистанцию между комиссией и избирателями. Все участники голосования получат на участках маски и перчатки. Журналистам и наблюдателям рекомендовано мыть руки не менее 30 секунд в «санитарной комнате».

Бюллетень и средства индивидуальной защиты для голосования. Фото: РИА Новости

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует голосующим не задерживаться на участке дольше 15 минут; заходя в кабину для голосования, не трогать стены; а по завершении процедуры волеизъявления выбросить маску и перчатки и обработать руки антисептиком.

Прямой путь к вбросам

Помимо избирательных участков, голосование будет проходить на дому и на уличных передвижных пунктах (при этом для вызова участковой комиссии на дом уважительная причина больше не требуется. — Д. С.). А для жителей Москвы и Нижнего Новгорода — еще и в электронной форме на сайте госуслуг. Петербургу Центризбирком в электронном голосовании отказал: технически в городе все готово, но, по мнению Эллы Памфиловой, городские чиновники не способны организовать процесс так, чтобы он вызывал доверие. Объясняя отказ, глава ЦИК заявила, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга уже долгое время вовлечена в резонансные скандалы, а также имеет неважные отношения с наблюдательским пулом.

КСТАТИ

Конфликт ЦИК и петербургского Горизбиркома длится давно. Последним его витком стали муниципальные выборы 2019 года, которые Элла Памфилова назвала «самыми грязными в стране». И даже рекомендовала главе ГИК Виктору Миненко уйти в отставку, чего он делать не стал. «Здесь важно понимать, что региональные избирательные комиссии подчиняются местной исполнительной власти, а не Памфиловой», — объясняет политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман. По его словам, вопрос не в том, хорошо или плохо проводятся выборы с точки зрения результатов голосования: «Для Центризбиркома главное, чтобы все было тихо и без скандалов. Петербург этим представлениям явно не соответствует».

Обязательства по проведению общероссийского голосования Госдума возложила на избирательные комиссии. Но до начала досрочного голосования меньше двух недель, а члены ТИКов и УИКов до сих пор не получили указаний, как оно будет проходить.

«Я считаю, Центризбирком опрометчиво принял решение, что за месяц мы всё успеем подготовить, — говорит член ТИК № 23 координатор регионального движения «Голос» Наталья Менькова. — В нынешних условиях такие короткие сроки — это критически опасный шаг, способный вылиться в конфликт».

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Фото: РИА Новости

В петербургском Горизбиркоме единого мнения по процедуре голосования за поправки нет. По мнению зампредседателя ГИК Дмитрия Краснянского, предложенная ЦИК процедура «понятная и организовать это очень легко», а защита от возможных фальсификаций также «максимально прописана».

Но организация плебисцита вызывает вопросы и с юридической точки зрения: член ГИК Ольга Покровская отмечает, что ЦИК ничего не сделал и для того, чтобы легитимизировать действия избирательных комиссий. «Закон, который определяет деятельность избиркомов, существует отдельно, а постановление о голосованиях по поправкам — отдельно», — говорит она. Несмотря на это, в Петербурге, по словам Покровской,

городская избирательная комиссия подчиняет себе процессы, происходящие в ТИК и УИК: «Как Горизбирком скажет, так и будет».

Все происходящее усложняется рекомендациями Роспотребнадзора: борьба с коронавирусом запрещает наблюдателям или членам комиссий напрямую контактировать с избирателем; каждый час комиссиям необходимо делать перерыв для дезинфекции помещения, мебели и оборудования, и на это время сохранность бюллетеней, списков избирателей и других документов должны обеспечивать председатели комиссий. Все это, как отмечают в «Голосе», — прямой путь к фальсификациям, «каруселям», припискам и вбросам.

«Меры Роспотребнадзора — попытка усидеть на двух стульях, — продолжает Менькова. — Либо мы находимся в ситуации повышенных рисков, либо у нас уже всё хорошо, и мы проводим голосование. В маске нельзя сидеть больше двух часов, в силиконовых перчатках сильно потеют руки. Много всего неудобного будет для членов комиссий, чья основная функция — не дезинфекция помещений, а подсчет голосов».

Градус наблюдения

Наблюдателей на голосование 1 июля, согласно постановлению ЦИК, будут назначать Общественная палата РФ и региональные общественные палаты (эти органы традиционно направляют своих наблюдателей на выборы, однако в качестве основного фильтра для наблюдателей они выступают впервые. — Ред.). Сжатые сроки и бюрократическая процедура подачи документов сильно сокращают возможное число наблюдателей, говорят эксперты. «У нас [из наблюдения за голосованием] полностью исключены действующие политические партии, представленные в Госдуме или Заксобраниях Петербурга и Ленобласти, — напоминает Наталья Менькова. — У партий есть аудитория, есть сторонники, но они не могут подключить их [к наблюдению], даже если бы хотели».

Наладить диалог с Общественными палатами разных уровней у независимых наблюдателей пока получается плохо. По словам координатора «Наблюдателей Петербурга» Галины Культиасовой, Общественная палата — крайне закрытое образование, которое не публикует никакой информации о наборе или записи в наблюдатели. «Есть большая вероятность, что общественные палаты просто будут заниматься оформлением лояльных наблюдателей, предложенных председателями комиссий», — говорит она.

«Общественная палата Петербурга по сути превратилась в пресс-службу по одобрению поправок,

— подтверждает Наталья Менькова. — Что касается ОП Ленобласти, здесь взаимодействие идет более адекватно, они по крайней мере отвечают на письма, консультируют по каким-то вопросам. Но даже при всех положительных сценариях количество наблюдателей на участках сокращено значительно».

С подобной критикой не согласен член Горизбиркома Юрий Кузьмин: по его словам, никаких признаков монополии Общественной палаты на грядущем голосовании нет. Общественная палата как орган общественного контроля объединяет самый широкий спектр гражданских сил и основана на плюрализме мнений», — говорит Кузьмин.

Фото: РИА Новости

Даже если так, статус допущенного для наблюдения за голосованием 1 июля все равно получается довольно шаткий. Любого из них можно в любой момент удалить с участка, например за несоблюдение положенной дистанции, со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.

Еще меньше прав на участках стало у представителей СМИ. В последней редакции постановления ЦИК журналистов отстранили от наблюдения за подсчетом голосов — теперь они вправе лишь получить на руки копию итогового протокола.

10 июня Элла Памфилова заявила о необходимости созыва экспертной комиссии, которая предложит свои рекомендации по организации наблюдения. Тогда же глава ЦИК объявила, что в некоторых регионах, включая Москву, Курганскую и Тверскую область, а также Татарстан, «с высокой долей вероятности» будет организована видеотрансляция с участков. Петербургу Памфилова настоятельно рекомендовала организовать видеонаблюдение. Но от города реакции пока нет.

Контролировать невозможно

«Мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей», — говорится в открытом письме членов петербургских ТИК и УИК, которые призвали своих коллег отказаться от участия в организации голосования. Автографы под обращением уже поставили более 300 членов избирательных комиссий из разных городов России.

По словам депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского, среди членов ТИК и УИК много и тех, кто готов отказаться от участия в процедуре по идейным соображениям. Но ситуация выходит двоякая.

С одной стороны, для оппозиции важно, что существует объединенная общественная инициатива, с другой, выйти из избирательной комиссии сейчас — значит потерять место и на выборах в Госдуму и Заксобрание в 2021 году.

По словам члена территориальной избирательной комиссии Владимира Молодожени, за последние дни независимым членам ТИК и УИК Петербурга уже поступали предложения сложить полномочия в случае отказа от участия в организации голосования по поправкам.

«Даже будучи членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, возможности проконтролировать процесс голосования 1 июля нет», — резюмирует Галина Культиасова. — Задача «Наблюдателей Петербурга» сейчас в основном просветительская: объяснить участникам голосования, на что стоит обращать внимание [в день голосования 1 июля].

По словам политолога Владимира Гельмана, задача всех независимых участников плебисцита в этой ситуации — сделать так, чтобы как можно большее количество людей узнало о всевозможных нарушениях, связанных с процедурой голосования. «Повлиять на результаты, которые будут анонсированы официально, скорей всего не удастся, — говорит он. — Но внести свой вклад, свои пять копеек в укрепление недоверия к этой процедуре все-таки возможно».

Дарья Струбовщикова

— специально для «Новой»