 

Пауэлл: ФРС применит все имеющиеся инструменты, чтобы помочь экономике

17.06.2020, 21:10, Новости дня

Поскольку полное восстановление американской экономики недостижимо до тех пор, пока не удастся взять под контроль пандемию коронавируса, Федеральный резерв будет задействовать «полный набор инструментов», чтобы смягчить последствия для населения и бизнеса, заверил в среду глава ФРС Джером Пауэлл.

Как отметил Пауэлл в заранее заготовленном тексте выступления в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, ущерб от рецессии варьируется для разных категорий населения: больше всего страдают афроамериканцы и другие меньшинства. Идентичный текст был передан во вторник сенатскому Комитету по банкам перед тем, как Пауэлл выступил там.

«Если экономический спад не сдержать и не прекратить, он увеличит разрыв в благосостоянии, который удалось в некоторой степени сократить благодаря длительному периоду роста», – добавил Пауэлл.

Конгресс ранее уже выделил финансовую помощь в размере около 3 триллионов долларов, а Федрезерв влил в экономику триллионы долларов в виде кредитов, чтобы смягчить последствия пандемии.



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