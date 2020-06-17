США поставили в Украину ПТРК Джавелин, рации и боеприпасы

17.06.2020, 21:10, Новости дня

КИЕВ – Соединенные Штаты передадут Украине рации, боеприпасы и переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Джавелин (Javelin) на сумму более шестидесяти миллионов долларов. Об этом сообщает 17 июня Посольство США в Украине на своей странице в Фейсбуке.

«Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на сумму более 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», – подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что США последовательно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Помощь Соединенных Штатов в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной продолжается при COVID-19, говорится в тексте.

Военно-техническое сотрудничество Украины и США активно развивается, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя 17 июня информацию о поставках вооружения из США.

Он выразил благодарность США за «предоставление военной, финансовой и экономической помощи, решительную и последовательную поддержку независимости и территориальной целостности нашей страны».

По словам Алексея Данилова, курс Украины в реализации реформы оборонно-промышленного комплекса с учетом лучшего мирового опыта остается неизменным.

В Посольстве Украины в Соединенных Штатах эту поставку называют «практическим результатом первых межгосударственных оборонных закупок оружия Украины в США».

«В Украину прибыла первая партия ракет для ПТРК «Javelin», закупленная Министерством обороны Украины по программе Пентагона «Международные военные продажи». Контракт на такую покупку был заключен в декабре 2019 года», – отмечают украинские дипломаты.

«Знаковая реформа», по их мнению, в украинском оборонном ведомстве позволила начать прямые закупки вооружений и военной техники у иностранных государств.

ПТРК Джавелин – важный символ сотрудничества

Председатель правления фонда «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности» (East European Security Research Initiative Foundation) Максим Хилько называет «важным символом» поставки американской военной помощи Украине, в частности, противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin).

«Ранее – первая поставка была важна, она была символом того, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине такое существенное оружие, даже несмотря на протесты России. Сейчас – это важный символ поддержки США, она продолжается, и направлена на усиление военных возможностей Украины. Эта поддержка не изменилась, несмотря на возникавшие скандалы, связанные с Украиной, это сигнал, что США поддерживают Украину в конфликте с Россией», – говорит Максим Хилько корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что Россия демонстрирует нежелание идти на выполнение Минских соглашений, и прекращать эскалацию на Донбассе.

«Возможно, что в этом ключе американская помощь демонстрирует серьезность намерений, в случае витка агрессии – пророссийские боевики столкнутся с решительным отпором Украины», – считает Максим Хилько.

Эксперт подчеркивает, что украинские военные смогли обеспечить хорошие темпы перехода на стандарты НАТО.

«Военная машина, особенно в условиях войны, более дисциплинирована, чем политики или общество, ей нужно быстрее переходить на стандарты НАТО», – считает Максим Хилько.

Помощь для укрепления границ

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, что новая партия ПТРК Джавелин поможет укрепить восточную и южную границы Украины.

«Ситуация на линии соприкосновения на Донбассе, и на административной границе с Крымом не очень хорошая. Россия продолжает вводить свежие войска на Донбасс, это вызывает опасение у Соединенных Штатов. Джавелины, военная помощь США – это гарантия безопасности на сухопутной границе», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что не стоит забывать сценарии о том, что Россия, оккупировав полуостров, может стремиться к экспансии и захвату новых территорий.

«Сегодня одной из главных проблем – нехватка воды в Крыму. Есть опасность, что будет пробиваться коридор к воде на украинскую территорию, потому усиление южных границ Джавелинами очень актуально», – говорит Алексей Курпас.

Политолог отмечает, что поставки американских военных катеров, которые начались при Петре Порошенко, – это первый этап укрепления морских границ Украины.

«Нынешняя ситуация в регионе такова, что в дальнейшем наши союзники могут рассмотреть вариант усиления ВМС Украины крупногабаритными военными судами. С участием Украины в новой расширенной программе сотрудничества с НАТО, это открывает новые возможности, в том числе и для украинского флота», – подчеркивает Алексей Курпас.