Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе

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17.06.2020, 21:08, Новости дня

Решение об осуществлении сокращения военного контингента США в Германии пока не принято, но это не означает сокращение американского присутствия в Европе, напротив, оно будет увеличено, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Пока не принято окончательное решение относительно того, когда и как будет выполняться это сокращение. Присутствие США в Европе не ограничивается присутствием в Германии… США не сокращают свое присутствие, наоборот, увеличивают его, со временем происходит некая корректировка», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что глава Пентагона заверил, что США решительно намерены и дальше обеспечивать безопасность союзников в Европе.

«И я могу сказать, что США и Польша в рамках консультаций с НАТО и со мной приняли решение увеличить число американских войск в Польше, что как раз и отражает увеличение американского присутствия», – указал Столтенберг.

Варшава выступила за сохранение американского военного присутствия в Германии, так как это «важно для безопасности Европы».

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек. Он заявил, что это произойдет, если Берлин не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента.



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