Министр: Рынок труда в РФ прошел пандемию лучше, чем в других странах

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17.06.2020, 21:08, Новости дня

Российский рынок труда прошел пандемию коронавируса значительно лучше по сравнению с другими государствами, сообщил на социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей глава Минтруда Антон Котяков.

«В целом на сегодняшний день рынок труда в Российской Федерации прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран», – передает его слова Regnum.

Он добавил, что уровень безработицы в РФ по итогам мая 2020 года составил 6,1%.

Президент Владимир Путин ранее также заявил, что в РФ ситуация с безработицей выглядит «не так драматично», как в других странах.



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