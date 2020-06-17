Как приготовить идеальную пасту: рецепты тортеллини с рикоттой и казаречче с брокколи

17.06.2020, 21:06, Разное

Видов пасты великое множество, но по сути она делится на две основных категории: сухая и свежая, которую легко приготовить дома из желтков и муки. В зависимости от формы и категории паста по-разному впитывает соус, поэтому для песто, болоньезе и маринара показан свой – вариантов очень много, но это всегда жидкость (бульон, пассата), жир (масло сливочное или оливковое), сыр и что-то твердое, например, овощи, мясо, морепродукты.

Главный секрет вкусной пасты: если на коробке написано варить 8 минут, нужно держать ее в воде пять и три минуты в соусе; если паста домашняя, нужно поварить в соусе не менее 2 минут. Чтобы приготовить свежую пасту, потребуются желтки и два вида муки, обычная и крупного помола семола. Тесто должно получиться очень крутым, как на пельмени, и нужно обязательно дать ему отдохнуть под пленкой в тепле три часа или в холодильнике ночь.

Руслан Закиров Тортеллини с рикоттой



Ингредиенты:

Рикотта 300 г

Соль 3 г

Домашняя паста

12 желтков

Мука 300 г

Мука грубого помола семола 250 г

Соль

Соус

Креветки 100 г

Чеснок 4 г

Шалфей 3 листочка

Белое вино 30 мл

Вода 150 мл

Сливочное масло 30 г

Пармезан 20 г



Способ приготовления:

1. Рикотту с солью взбить в блендере до однородной кремовой текстуры.

2. Замесить домашную пасту из желтков, муки и муки грубого помола семола, добавить соль, все смешать и вымесить крутое однородное тесто. Дать отдохнуть под пленкой в тепле 30 минут.

3. Раскатать тесто толщиной 3 мм, вырезать круги диаметром 6-8 мм, в круг положить рикотту 10 г, сложить пополам, свернуть и соединить углы.



4. Для соуса: креветки, чеснок, шалфей обжарить на сковороде, добавить белое вино, выпарить, добавить воду и сливочное масло.



5. Отдельно отварить тортеллини 8 штук на порцию, добавить в сковороду к креветкам и дать покипеть вместе три минуты, выложить в тарелку и посыпать пармезаном.



Казеречче с брокколи

Ингредиенты на 1 порцию:

Паста Казеречче (или любая другая) 70 г

Брокколи 80 г

Масло сливочное 15 г

Растительное масло 10 мл

Куриный бульон 100 мл

Соус песто 15 г

Кедровые орехи 5 г

Сыр горгонзола 40 г

Способ приготовления:

1. Разогреть сковороду и на растительном масле обжарить брокколи.

2. Добавить куриный бульон, сливочное масло, сыр горгонзола, соус песто и кедровые орехи, довести до состояния густого соуса.

3. Отдельно отвариваем макароны до полуготовности.

4. Добавляем макароны к брокколи и томим 4-5 минут до готовности, при необходимости добавляя бульон.

