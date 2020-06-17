Французский суд приговорил дядю Асада к четырем годам тюрьмы за отмывание денег

17.06.2020, 20:58, Новости дня

Парижский суд приговорил к четырем годам лишения свободы дядю президента Сирии Башара Асада Рифата Асада по делу об отмывании денег и растрате средств сирийского правительства в 1984-2016 годы, пишет France24.

Уточняется, что Рифат Асад признан виновным за преступления в 1996-2016 годы. По фактам, охватывающим 1984-1996 годы, его оправдали. Суд также постановил конфисковать имущество Асада во Франции на сумму около 90 млн евро и активы в Лондоне почти на 30 млн евро.

Рифат Асад, которому сейчас 82 года, на заседание суда не пришел по состоянию здоровья – в декабре его госпитализировали с внутренним кровотечением. Адвокаты Асада заявили, что будут подавать апелляцию.

Рифат Асад – родной брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В 1984-м он участвовал в неудачной попытке государственного переворота против Хафеза, после чего бежал в Европу. Несмотря на это, с 1984-го по 1998-й он занимал должность вице-президента Сирии. Рифат Асад находится под следствием во Франции с 2014 года.

Ранее днем 17 июня США ввели новые санкции против 39 лиц и организаций, которые поддерживают власти Сирии и “препятствуют прекращению сирийского конфликта”. В санкционный список попала жена Башара Асада, его сестра и младший брат, который командует Четвертой бронетанковой дивизией.

Ограничительные меры введены в рамках “Закона Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии”. Его назвали в честь фотографа, который бежал из Сирии и “тайно вывез тысячи фотографий – документальных свидетельств пыток и убийств заключенных в тюрьмах режима Асада”, как говорится в сообщении Госдепартамента США.

“Любому, кто имеет дело с режимом Асада, независимо от того, где он находится в мире, потенциально грозят ограничения на поездки и финансовые санкции”, – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что, несмотря на санкции по “Закону Цезаря”, Россия продолжит оказывать помощь Сирии, “в том числе гуманитарную и военную, и в борьбе с террористами”, будет расширять и укреплять свои базы в Хмеймиме и Тартусе.