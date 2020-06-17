 

Попова: В начале сентября школьники вернутся за парты

17.06.2020, 20:53, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что есть высокая доля уверенности, что школьники вернутся в сентябре за парты.

«Мы уже подготовили специальные рекомендации, Как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть о том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса», – передает слова Поповой РИА «Новости».

Она добавила, что для достижения минимального числа заболевших коронавирусом понадобится еще месяц.

«Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня», – сказала Попова.

По ее словам, у разных стран свой недельный или ежедневный уровень – так, в США уже долгое время ежедневно регистрируют порядка 20 тыс. случаев.

8 июня президент Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности.

При этом Путин называл провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным.



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