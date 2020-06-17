“Уж пошлёт, так пошлет”: Собчак призвала Рудковскую заняться проституцией

17.06.2020, 20:53, Разное

Недавно известная ведущая Ксения Собчак в компании певицы Zivert стала гостьей популярного YouTube-шоу Comment Out, в ходе которого спровоцировала весьма пикантную ситуацию. Позвонив Яне Рудковской, знаменитость должна была призвать коллегу к занятиям проституцией.

По условиям передачи, участницы должны были выполнить ряд необычных заданий ведущего. В частности, Ксении Собчак было предложено сделать звонок именитой собеседнице и, имитируя прямой эфир на радио, обсудить с той вопрос легализации проституции. “Если её легализуют – ты будешь работать как самозанятая или в качестве индивидуального предпринимателя”, – с таким оригинальным предложением должна была обратиться к своей подруге. Узнав, что звонок поступит Яне Рудковской, светская львица не сдержала эмоциональной тирады: “Уж она пошлёт меня, так пошлёт”. Впрочем, развязка оказалась несколько разочаровывающей: коллега Собчак не поддалась на провокацию и сбросила звонок.

Примечательно, что изначально “жертвой розыгрыша” должна была стать популярная актриса Рената Литвинова. Однако Ксения Собчак сразу напрочь отвергла эту идею. Она заявила, что телезвезда является слишком “взрослой женщиной”, чтобы делать ей такие непристойные предложения.