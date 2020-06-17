 

США назвали ВТО «кошмаром»

17.06.2020, 20:48, Новости дня

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер назвал Всемирную торговую организацию (ВТО) «кошмаром» и отметил, что ожидает от нового генерального директора проведения коренных реформ.

«Во-первых, я думаю, что ВТО – это кошмар. Чего же я жду от нового генерального директора? Во-первых, это должен быть кто-то, кто хочет реформ, фундаментальных реформ. Я думаю, что к целому ряду стран относятся нечестно, но в первую очередь к стране, интересы которой я представляю», – передает ТАСС сообщение Лайтхайзера.

По его словам, нужна «фундаментальная реформа и генеральный директор, который понимает фундаментальные проблемы, связанные с тем, что на очень крупную и контролируемую государством экономику Китая не удается оказать дисциплинарного воздействия в рамках существующих правил ВТО».

Ранее сообщалось, что глава американского государства Дональд Трамп раскритиковал Всемирную торговую организацию и назвал ее «ужасной». Трамп уже заявлял о несправедливости ВТО по отношению к США.

Кроме того, в Белом доме рассматривают возможность выхода США из соглашения ВТО по правительственным закупкам.



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