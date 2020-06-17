 

Москва оценила последствия санкций США на сотрудничество с Дамаском

17.06.2020, 20:48, Новости дня

Санкции США против Сирии не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе по борьбе с терроризмом, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

«Эти санкции мы считаем абсолютно незаконными и нелегитимными», – передает слова Богданова РИА «Новости».

«Будем продолжать оказывать помощь сирийскому народу, у нас особые отношения. (…) У нас задачи остаются прежними – борьба с терроризмом на сирийской земле, (…) поэтому сотрудничество многоплановое между нашими странами будет продолжаться, и никто помешать нам в этом не может», – добавил Богданов.

Напомним, госсекретарь Майкл Помпео заявил, то США вводят новые санкции против Сирии по «закону Цезаря», «который позволяет применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии». Под эти санкции попадут в том числе президент Сирии Башар Асад и его супруга.

МИД РФ заявил, что американские санкции против Дамаска в рамках на деле бьют по обычным сирийцам.



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