Захарова оценила закупку Белоруссией нефти у других стран

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17.06.2020, 20:48, Новости дня

Закупки нефти Белоруссией у США и Азербайджана – это суверенное право республики, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С начала текущего года Белоруссия закупает нефть из различных источников – это суверенное право этой страны. Поставки были и американские, и азербайджанские, и норвежские. РФ настроена на конструктивный, открытый и взаимовыгодный диалог, в том числе по этой теме и по другим, с белорусским братьями. Этот уровень отношений предполагает разрешение всех вопросов», – передает ее слова РИА «Новости».

Захарова напомнила, что РФ и Белоруссия поддерживают регулярные контакты, так, 19 июня глава российского МИД Сергей Лавров направится в Минск, а 24 июня президент республики Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву.

На прошлой неделе сообщалось, что на белорусские НПЗ «Нафтан» начала поступать американская нефть, закупленная республикой.

С начала года Белоруссия закупила также норвежскую и азербайджанскую нефть через порты Клайпеды и Одессы, а в апреле договорилась с Варшавой на прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши.

При этом 1 июня сообщалось, что РФ тоже нарастила поставки нефти в Белоруссию.



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