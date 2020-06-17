Эсминец ВМС США вошел в Черное море

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17.06.2020, 20:30, Новости дня

Американский эсминец вошел в Черное море, его передвижения контролируют силы Южного военного округа (ЮВО), сообщил национальный центр управления обороной России.

«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Отмечается, что средствами Южного военного округа выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в Черном море.

В апреле экипаж фрегата «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» ЧФ РФ осуществил электронные пуски ракет «Калибр» по кораблю условного противника.



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