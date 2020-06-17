Мнение: Позывной “Копье”

17.06.2020, 20:30, Разное

Большое интервью бывшего командира штурмового батальона Республиканской Гвардии Донецкой Народной Республики Евгения Иванова (позывной "Копье").

В интервью он рассказывает о боях за Широкино и о том, как сдали поселок, о боях под Старомихайловкой и других боевых эпизодах.

Плюс интересное о "харьковском восстании" в июне 2014 года, которое культивировалось с помощью СБУ для вскрытия ячеек сопротивления в Харькове.

Рассказывает Виктор Скляров – один из участников, которого позднее поменяли в рамках одного из обменов пленными.

Есть интересные детали о событиях в Харькове в первой половине 2014 года.

В целом, основные шансы в Харькове были упущены в марте-апреле, в июне это уже было запоздалым, даже если бы речь шла не о провокации СБУ, а о реальном движении с целью освобождения Харькова от хунты.