 

Мнение: Позывной “Копье”

17.06.2020, 20:30, Разное

Большое интервью бывшего командира штурмового батальона Республиканской Гвардии Донецкой Народной Республики Евгения Иванова (позывной "Копье").
В интервью он рассказывает о боях за Широкино и о том, как сдали поселок, о боях под Старомихайловкой и других боевых эпизодах.

Плюс интересное о "харьковском восстании" в июне 2014 года, которое культивировалось с помощью СБУ для вскрытия ячеек сопротивления в Харькове.
Рассказывает Виктор Скляров – один из участников, которого позднее поменяли в рамках одного из обменов пленными.
Есть интересные детали о событиях в Харькове в первой половине 2014 года.

В целом, основные шансы в Харькове были упущены в марте-апреле, в июне это уже было запоздалым, даже если бы речь шла не о провокации СБУ, а о реальном движении с целью освобождения Харькова от хунты.

Источник: Colonel Cassad



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