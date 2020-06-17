Все российские интернет-банки могут прекратить работу через полгода

17.06.2020, 20:25, Новости дня

Требования о переводе IT-инфраструктуры, в том числе банковской, на отечественный софт приведут к прекращению работы всего российского мобильного и интернет-банкинга. Такое опасение высказали представители крупнейших финансовых организаций, пишет “Коммерсант”.

Согласно проекту указа президента и постановлениям правительства, разработанным Минкомсвязью, владельцы критической информационной инфраструктуры (КИИ) будут обязаны использовать российский софт с 1 января 2021 года, а российское оборудование – с 1 января 2022-го. Порядок импортозамещения должно утвердить правительство до 1 сентября.

Однако представители банковского сообщества предупреждают, что перевести КИИ на отечественное ПО в сжатый срок им не удастся. Более того, заменить иностранные программы и оборудование на отечественные аналоги в ряде случаев и вовсе невозможно.

В письме, направленному 15 июня к главе правительства Михаилу Мишустину, члены Ассоциации банков РФ (АБР) попросили отложить на четыре года перевод КИИ на российские программы. В обращении участники рынка указывают, что разработанные Минкомсвязью требования “не учитывают риски масштабных перебоев функционирования объектов КИИ”, а некоторые пункты “в отдельных случаях практически невыполнимы”.

По подсчетам банкиров, замещение всего ПО и оборудования обойдется кредитным организациям более чем в 700 миллиардов рублей. Только на замену софта уйдет не менее трех лет, причем часть этих затрат ляжет на клиентов в виде подорожания услуг и продуктов.

Собеседники газеты в банковских кругах говорят, что многим зарубежным программам вообще нельзя найти отечественные аналоги. “Не будет никакого ни мобильного, ни интернет-банкинга”, – предостерегли банкиры.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков рассказал изданию, что российский софт только внешне напоминает иностранные разработки. “В реальности специализированный функционал такого ПО может или отсутствовать вовсе, или быть на уровне двадцатилетней давности”, – сказал он.

Заменить зарубежное IT-оборудование отечественным будет еще сложнее. “Замещение иностранного IT-оборудования российским еще больше осложнено в связи с отсутствием у отечественных производителей современных технологий производства радиоэлектроники и его элементно-компонентной базы”, – сказано в письме АБР. Также отмечается, что собственное ПО имеется у ряда крупных банков, но реестре разрешенного для использования оно отсутствует.

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Вести.Hi-tech