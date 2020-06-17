 

“Может нанести многомиллионные убытки государству”. НАПК выявило коррупционные риски в законопроекте об игорном бизнесе

17.06.2020, 20:22, Новости дня

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило в законопроекте о легализации и госрегулировании азартных игр ряд положений, содержащих коррупциогенные факторы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проведения экспертизы НАПК выявило:

неопределенность процедуры внесения платы и получения лицензии;
дискреции уполномоченного органа в части определения перечня субъектов хозяйствования, осуществляющих сертификацию;
установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования, вообще не является предметом регулирования данного законопроекта;
введение новых разрешений без внесения изменений в закон “О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности”;
основания для получения и аннулирования лицензии не согласуются с законом Украины “О лицензировании видов хозяйственной деятельности”.

НАПК предоставило рекомендации комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины, перечень которых приведен в заключении к законопроекту.

“Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству”, – заявили в НАПК.

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Тогдашний министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Ярослав Железняк отмечал, что ко второму чтению депутаты подали более 3,4 тыс. поправок. Комитет начал их рассматривать 3 июня. Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия прогнозировал, что рассмотрение поправок займет около недели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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