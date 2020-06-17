Личное: Будни матерей-одиночек

17.06.2020, 20:20, Разное

В России огромная куча бездельников. Кто — беспробудно пьёт, кто — сидит на шее родителей-пенсионеров, а кто просто ищет и находит такую работу, на которой можно работать так, лишь бы не напрягаться.

Одна общественная организация, имитирующая бурную деятельность на благо страны, предложила ввести пособия родителям-одиночкам.



Будни матерей-одиночек. Фото: Соцсети

На первый взгляд, инициатива нужная — зачастую оба родителя не могут дать своему ребёнку хорошее образование, накормить его, одеть-обуть. А уж когда родитель один — вообще труба.

Но это хорошо лишь на первый взгляд.

Выскажу сейчас свои мысли, хотя прекрасно понимаю, что большинство меня не поймёт и не поддержит. Я считаю такие пособия злом.

Всё понимаю — трудно. Ребёнок сиську просит, а потом ему нужен айпэд. А тут мамочка бьётся рыбкой об лёд — и самой стринги надо, чтобы нового мужа найти, и собрать ребёночка в школу тоже необходимо.

Адовая жизнь, не спорю.

Но у меня возникает вопрос — а какого лешего личные проблемы матери-одиночки должны решать все мы?

То есть, она захотела себе ребёнка. Завела его от первого встречного козла, не подумав, что он сольётся. А теперь этот ребёнок должен встать на финансовое довольствие людей, которые ни к акту зачатия, ни к желанию бабы иметь ребёнка не имеют ровным счётом ни малейшего отношения.

Разве это справедливо?

Если ты хочешь ребёнка, то его хочешь ты, но не я. Так почему твои «хотелки» должны отражаться на бюджете страны, который вот лично я считаю правильным тратить иначе, нежели раздавать деньги родителям-одиночкам?

Я добрый человек. Иногда мне даже кажется, что я слишком добра. Но я бы со своей добротой лучше построила за счёт бюджета детский центр, как в Германии, и платила бы врачам столько, чтобы лучшие специалисты мира стремились работать в этом центре.

Для чего? Да хотя бы лишь для того, чтобы я не обливалась слезами, уговаривая вас перечислить деньги на лечение очередного малыша.

Вот такое расходование бюджета я считаю правильным. А пособия — нет.

И ведь, что хуже всего, ладно бы речь действительно шла о несчастной матери, которая разрывается на трёх работах, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Так нет ведь! Таких матерей — единицы, а большинством получательниц пособия станут явно асоциальные элементы.

ПТУ, сельская дискотека, пиво, залёт. Не хватило денежек на аборт — родила. Пошла дальше трясти мандой, спилась, ребёнок лежит обосранный в сраной халупе, а вот тут появляются общественники и говорят: на тебе денежку, милая!

И что дальше? А дальше — хороший повод, чтобы снова нажраться!

Как будет потрачена такой женщиной помощь от государства? Водка? Наркотики? В лучшем случае, на поездку в Турцию, чтобы совокупиться с аниматором.

Я скажу жёстко, но справедливо: дети — это прекрасно. Плодитесь и размножайтесь. Но не нужно спихивать свои проблемы на меня — я к этому не имею никакого отношения.

Родила? Рассчитывай на свои силы. Тебе никто ничего не должен. Не хватило ума найти нормального отца своему ребёнку? Нехрен было рожать.

Это — ответственное поведение любого человека. А ждать пособия от государства — это, простите, верх наглости.

Не согласны, зайки? Только давайте без оскорблений — ответьте аргументировано, почему вы считаете, что вам должны?