 

Мнение: Есть такая партия?

17.06.2020, 20:18, Разное

Есть такая партия!

Сто лишним лет назад, в 1917 году, в этот прекрасный летний день большевик Ленин, в ответ на утверждение меньшевика Церетели, что в России нет партии, способной взять власть в свои руки, ответил знаменитым изречением: «Есть такая партия!»

Ничего не имею против большевиков, они попытались, у них не получилось, на то были свои причины, но спрашивается, кто этого Церетели за язык тянул? 

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Глеб Матвейчук объяснил, что мать не влияла на его разрыв с Анастасией Макеевой

07.05 / Швейцарские ученые нашли новое лекарство от коронавируса

24.04 / На дне Тихого океана у побережья Коста-Рики обнаружены загадочные сооружения

12.05 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 мая 2020 года

19.04 / Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника

22.05 / Гиблое место

26.05 / Китайский профессор: Россия нас предупреждала о конфликте с США

24.04 / Доктор Мясников заявил об ужасной ошибке в борьбе с коронавирусом

04.05 / Плата MPG Z490 Gaming Pro Carbon получила водоблок

11.03 / Мнение: История о няне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска