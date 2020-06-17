Мнение: Есть такая партия?

17.06.2020, 20:18, Разное

Есть такая партия!

Сто лишним лет назад, в 1917 году, в этот прекрасный летний день большевик Ленин, в ответ на утверждение меньшевика Церетели, что в России нет партии, способной взять власть в свои руки, ответил знаменитым изречением: «Есть такая партия!»

Ничего не имею против большевиков, они попытались, у них не получилось, на то были свои причины, но спрашивается, кто этого Церетели за язык тянул?