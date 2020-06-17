Ефремова допрашивали пять часов

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17.06.2020, 20:16, Новости дня

Актер Михаил Ефремов покинул здание ГСУ главка МВД Москвы в сопровождении сотрудников ФСИН, его допрос длился пять часов.

Допрос начался после 15.00 мск. Следователь делал перерыв, разрешив Ефремову покурить в специально отведенном для этого месте. В это время одна из журналисток настойчиво предлагала Ефремову извиниться на камеру, однако ему запрещено общаться с прессой, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ефремова сняли на видео в перерыве во время допроса.

Утром в среду сотрудники ФСИН приехали за Ефремовым в его квартиру.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель встречной машины Сергей Захаров погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Через четверо суток актер выступил с обращением, попросив прощения у семьи погибшего. Родные Захарова отказываются от денег со стороны Ефремова.



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