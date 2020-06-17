Личное: В свитере мелкой вязки

17.06.2020, 20:13, Разное

Давайте посмотрим в этом письме, что рапунцели называют сливом.

Сто раз уже смотрели, давайте еще разок.

Каждая рапунцель знает твердо: мужчина должен вложиться, чтобы она снизошла из своей башни. И если мужчина ей нравится, но не падает на колени, у рапунцели такое лицо, будто она съела килограмм навоза. И вот с этим лицом, объевшись навоза, она продолжает общаться с мужчиной, тянет из него вложения, шаги, говорит с ним скупо, надменно, угрюмо, потому что ощущает слив и свой позор.

Фиксируя свою нужду больше, чем у другого, рапаны приходят в ярость, чувствуют унижение и разговаривают с избранником как с врагом.

И письма пишут: помогите, слив! Имея в виду: как заставить его мне поклоняться?

Каждую историю, которая начинается нормально, превратят во что-то унылое, со своим экселем и навозом.

Навоз рапанам нужен, чтобы наесться и демонстрировать всем своим видом: как им противно и унизительно.

Навоз – любимое средство рапанов от слива.

Удобряют им ЗВ, наполняют анти-шкатулку, едят перед каждым свиданием, и даже когда речь идет о мужьях, обязательно регулярно едят навоз, чтобы смотреть на мужей свысока и немного с отвращением, чтобы те не вообразили вдруг, что это они “в доме хозяева”.

Разбирайте это письмо самостоятельно.

anna_nt

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

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> Очень надеюсь попасть на разбор.

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> Спасибо за разбор моего предыдущего письма https://evo-lutio.livejournal.com/779374.html. С тем парнем мы несколько раз спали, на этом все закончилось. Последний раз он уже очень заскучал. Сейчас поздравляет иногда по праздникам. Надеюсь, что в той истории мне удалось не слиться.

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> За год общение с мужчинами было, но никаких сексуальных отношений. В моей жизни много экстрима, поэтому вокруг мужчины есть, часть стала хорошими знакомыми, с некоторыми уже в курсе жизней друг друга. Помогают иногда по мелочи. Часто пишут незнакомые, но ничего путного из общения дальше не выходит.

> У меня замечательный ребёнок, родители, подруги, есть хобби. Работы за год было очень много, в работе тьфу-тьфу, ест рост. Купила машину мечты, балдею от неё невозможно. Мотоцикл вожу, любую депрессию снимает. Ребёнка содержу сама полностью, к отцу никаких просьб уже несколько лет. Он сам не работает, обеспечивает только себя. Мы живем вместе в большой квартире в Москве. Размениваться отец ребёнка не будет.

>

> С. написал мне год назад в инсте. Написал, что не знал как написать, что я красивая. Начали общаться. Пару раз звал встретиться, но не прям настаивал, конечно. я отказывалась под предлогами разными На период самоизоляции отвезла ребёнка на дачу и села в позе ждуна. И уже и хотела с ним увидеться.Начала думать о нём.

> Уехала в путешествие с ребёнком: он перед этим советы давал по дороге, привезла символический подарок из поездки.

> Пишет как -то мне – а я недалеко от тебя у друга. Я говорю мимо сейчас проезжать буду выходи заберёшь подарок.

> Выходит он и я охренела. Красивый очень. А одет, как Нагиев. Я до этого в живую мужчин в кардиганах не видела. И понимаю, что он моложе. На год или два. Но одно дело женщина с ребёнком в 35 и другое дело парень в 33 без детей. Я отдала и поехала. Капец думаю могла бы и разглядеть, что моложе, не поехала бы может. А он начал ещё больше писать. Я ещё более кратко отвечала, думаю так это же он из уважения к моему возрасту пишет. Неудобно ему тоже.

> Еду как -то с работы и он пишет, пойдём в парк. Я домой заехала, надела какую-то кофту, вот прям в лес в лес или с собакой в поле гулять. Встречаю его и опять зависаю. Ну и одет. Киноактёр просто. Гуляли, он то куртку мне на плечи накинет и все вокруг так нежно мило заботливо. На следующий день пишет идём ещё. Тут я уже в свитере мелкой вязки)). На прощание подходит обнимает и стоит. Я как столб стою от неожиданности. Отвожу его до метро, смеемся много Я,говорят, стройная, но для надёжности начала ещё худеть. Нравится сильно.

> Договариваемся поехать в поездку в другой город на мотоциклах. Он раньше предлагал и тут я ему это вспомнила. Говорит: с ночёвкой ? Я:нет, туда обратно.

> В день поездки подъезжаю к нему, а он: зайди, позавтракаем, рано же едем.

> Я захожу и охреневаю уже по привычке. Убитая съемная квартира. Мне после моей квартиры, казалось, что я зашла в подвал. Улыбаюсь, вида не подаю, как мне кажется. Думаю, вот с ним бы начать с нуля. Присвоила быстро. А он уверенный. Ну думаю, вот бы мне так. Я свою модную машину перед встречей с ним мою, а он не стесняется ни разу.

> Завтрак приготовил, покушали и поехали. В дороге помогал во всем, дико заботлив. Но ничего личного. За руку не думал даже взять. Был женат 7 лет, полтора года в разводе. Отношений, говорит, не было. Да как так у такого. Как блин не было. Вернулись вечером, падаем с ног. Он говорит, давай зайдём ко мне, кальян покурим. Это была 3-4 встреча. Заходим, так развезло меня. Садится и давай мне ноги массировать. Потом руки, шею. Долго, тщательно. Потом начинаем целоваться. А я прям за. Выключает свет и сдвигает к комнате. Ну вот думаю, пришла же сама. Вот подстава.

> Я: ты меня к машине проводи, мне пора.

> Он: ждёт тебя дома кто-то ?

> Я: нет. Хотя вижу, что вопрос безразличный. Говорит, оставайся просто на ночь. Утром поедешь, ничего не будет. Уехала. Проводил спокойно, безразлично. Была ночь, в сети был, как доехала не спросил даже.

> К обеду следующего дня меня начало крутить. Бегала весь день – не помогает. Написала в мотосервис, говорю отдайте сегодня мотик, оплачу сверх. Не отдали. Есть не могу, похудела на 2 кг за сутки. Тишина. Ну ,думаю, какой бы колпачок сшить на него понарядней. Тут -то я и вспомнила его единственный вопрос : ждёт тебя кто -то, что уезжаешь? О, так он подумал у этой царевны кто есть.

> В 9 вечера начинаю, кажется, задыхаться просто. Звоню.

> Я: привет

> Он: привет

> Я: как дела ?

> Он: да ничего, а твои ?

> Я: ну так, переживаю.

> Он: хочешь приезжай.

> Я: а ты хочешь чтобы я приехала ?

> Пауза. Прям пауза.

> Он: да.

> Я: сейчас приеду.

> Приезжаю. Сидим кальян курим и разговариваем. Он – про жену ( я спросила), я про ребёнка. Говорю, я так с мужем и не разъехалась. Он: а, понятно, почему по вечерам тебе неудобно. И дальше, ноль эмоций. Улыбается часто. Спокойный такой. Понимаю в разговоре, что зарабатываю я лучше. Понимаю, что гораздо. Говорю ему вдруг, что он может брать мой мот. Хотя я даже посидеть на нем не даю никогда. Это дорого и это очень лично. Он отказывается, но я понимаю, что иначе никак не прилипнуть.

> Говорю: я поеду, поздно уже.

> Встаю одеваюсь, он мне помогает, обувается сам проводить до машины. Поворачиваюсь спиной, кладу руку на ручку двери, а он свою руку на мою.

> Понимаю, что моя унылая спина щипцами висела. Обнимает, говорит, что весь день хотел тебя обнять. Начинаю целовать его. Становится все жарче в темном коридоре. В какой -то момент я совсем уже унижаюсь говорю какую-то конченую фразу, что я все -таки уеду также, как вчера, но знаю, ты меня потом уже не пустишь. Продолжаю выделываться с уходом. Говорю: это все очень быстро, дай мне уйти. Он: это совсем не быстро. Ну что уж. Лежим обнимаемся после. Он говорит приятные слова. Я тоже. Говорю, что он невероятный. А он говорит, что я ребёнок, девочка маленькая. Уезжаю домой.

> Утром меня начинает грызть себя.А ведь он отрицательно подкрепил мой тот отъезд, но сама позвонила, напросилась, приехала дала. А может он просто и не думал даже. Это я эстафету пробежала за день.

> Утром:

> Он: встретимся сегодня?

> Я: это как ? Началась рабочая неделя, до четверга я работаю.

> Все.

> Тишина.

> Пишу какую -то фразу, что настроение не рабочее и работать нет хочется. Это как блин вяжется с деловым тоном не понимаю. Похрен.

> Тишина. Удалила номер.Блокировать боюсь, потом совсем ноги вытрет, если приползу.

> Если бы хотя бы день продержалась, возможно, не было бы этого плавления демонстративного сырка по стенке.

>

> Уважаемая Эволюция, скажите, пожалуйста, как сейчас собрать себя, ощущаю ужасный слив. Внутри неприятно, обидно. Как не оставить хвостов, как себя держать от таких ситуаций. Трясёт аж, когда о нем думаю. Запах везде мерещится. Продолжаю стремительно худеть.

> И ни одной фразой корону не подкормишь. Потому что он молчал. Спасибо.