Германия продлила запрет на массовые мероприятия до конца октября

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17.06.2020, 20:08, Новости дня

Массовые мероприятия остаются под запретом в Германии минимум до конца октября, такое решение власти федеральных земель и канцлер Ангела Меркель приняли в ходе первой с начала марта очной встречи.

Изначально запрет на проведение массовых мероприятий в ФРГ действовал до 31 августа, при этом власти регионов могут действовать на свое усмотрение, исходя из эпидемиологической обстановки. Например, в Берлине мероприятия, численностью от 5 тыс. человек и более, ранее были отменены до 24 октября.

Кроме того, в стране продлевается масочный режим в магазинах и общественном транспорте. Однако представители власти ФРГ договорились нормализовать обучение в школах самое позднее после окончания летних каникул (август – сентябрь в зависимости от региона), передает ТАСС.

«Пока не будет вакцины, нам придется жить с этим вирусом», – сказала Меркель, добавив, что власти страны готовы к тому, чтобы оперативно отреагировать на возможную вторую волну пандемии.

При этом некоторые страны Европы начали снимать часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства. Та же Германия с понедельника отменила последние ограничения на государственных границах – теперь граждане могут пересекать их беспрепятственно.



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