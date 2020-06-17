 

Российские РЛС отследили полет американских бомбардировщиков над Тихим океаном

17.06.2020, 20:08, Новости дня

Российские радиолокационные станции (РЛС) в среду отследили полет бомбардировщиков В-52Н ВВС США над северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в Минобороны России.

«17 июня 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства была обнаружена и взята на сопровождение пара стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Уточняется, что полет выполнялся в воздушном пространстве в северо-восточной части Тихого океана над нейтральными водами.

Бомбардировщики не приближались к российским границам, пролетая на расстоянии более 300 км.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о российской концепции A2/AD.



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