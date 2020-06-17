Информатор ЦИК

17.06.2020, 20:06, Разное

Комиссия под руководством Эллы Памфиловой утверждает, что никого не агитирует. Эксперты не согласны.

«Все обвинения в адрес избирательной системы, что мы занимаемся агитацией, не состоятельны», — пояснила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она утверждает, что ЦИК занимается исключительно информированием жителей о предстоящем голосовании по поправкам к Конституции. Но все чаще в преддверии дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в подъездах жилых домов стали появляться листовки, очень похожие на агитационные. Слишком часто в их тексте встречаются — «за» и «да». Авторство материалов не указано, и в официальных макетах печатных материалов на сайте ЦИКа их нет, зато на всех таких листовках упомянут официальный сайт, на котором пройдет электронное голосование. Однако, как считают эксперты, в официально представленных материалах ЦИК также присутствует агитация.

Волонтеры — «за»

10 июня телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, в котором рассказывается, что с 15 июня разбираться в сути поправок россиянам будут помогать волонтеры. Кроме того, в торговых центрах, зданиях аэропортов и вокзалов будут установлены информационные стенды.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев в эфире телеканала показывает, какие открытки, наклейки и информационные буклеты подготовили волонтеры. В первую очередь в глаза бросается предлог «за», который присутствует практически на каждом буклете. Среди наклеек: галочки с надписью «За достойные зарплаты» и «Сохраним природные богатства. Конституция 2020». Среди открыток: «За достойную пенсию. Социальные гарантии».

— На мой взгляд, конечно, это является агитацией. То, что эти материалы фактически прошли через Центризбирком, и Центризбирком не одернул волонтеров, которые по соглашению должны заниматься лишь разъяснением поправок, — говорит о том, что это позиция Центризбиркома, — отмечает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.

— Формально и ЦИК и волонтеры должны заниматься только информированием. Я не знаю, за чей счет изготавливаются эти материалы, за счет собственных ресурсов этих волонтеров или ресурсов ЦИК, но если на эти агитационные материалы использованы бюджетные средства — на мой взгляд, это нецелевое использование средств.

Поправки близко к сердцу Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

По информации издания «Подъем», 11 июня пользователи Госуслуг заметили на сайте баннер «С Госуслугами удобно: выбирайте участок и голосуйте за поправки в Конституцию!». На следующий день его заменили на «Изменения в Конституцию на Госуслугах: голосуйте на участке, дома, онлайн!». Элла Памфилова сказала изданию, что будет отслеживать подобные действия: «Моя позиция жесткая: этого быть не должно. Я не видела еще, но дам команду своим, чтобы отслеживали зорко».

С того момента, как стала известна дата голосования по поправкам в Конституцию, на информационных стендах подъездов стали появляться листовки на тему голосования.

Например, «Принимай поправки близко к сердцу» или «Голосуй за свое будущее», где предлог «за» выделен красным цветом.

Фото: РИА Новости

Или же, казалось бы, информационное объявление с перечислением способов голосования, где сверху нарисована галочка, а на ней написано «ДА!» и адрес сайта 2020og.ru, который является официальной площадкой для электронного голосования. Шрифты и цвета на этих листовках выполнены в похожей стилистике, как и на листовках, на которых обычно рекламируется сайт Госуслуг.

По словам Памфиловой, «никто нигде не покажет листовку, где ЦИК говорит: голосуй за или против». Письменных указаний на то, что авторство принадлежит избирательной комиссии, действительно, нет.

Однако корреспондент «Новой» обнаружила такие листовки с ярким «ДА» и на сайтах управы Бутырского района Москвы и управы района Лианозово.

Удаление мнений

Организаторы кампании «НЕТ», выступающие против поправок в Конституцию, 9 июня отправили в Центризбирком письмо с указанием на агитацию на сайте 2020og.ru, на котором пройдет электронное голосование.

В жалобе они, в частности, отметили, что в разделе «Мнения» приводится речь общественных деятелей, призывающих не просто прийти на участок, но проголосовать именно за поправки. Например, фермер-сыровар Олег Сирота говорит, что поправки обеспечат необходимую поддержку малому бизнесу. А председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова рассказывает, что поправки направлены на сохранение истории и защиту исторической памяти.

Кроме того, авторы жалобы указали, что в описании поправок авторы сайта приводят рассуждения и выводы, описывающие положительные последствия их принятия. Например, в письме сказано:

«Авторы сайта утверждают, что Конституция в редакции предлагаемых изменений «фактически провозглашает за Россией статус страны-миротворца».

Вместе с тем текст поправок такого утверждения не содержит. Использование слова «миротворец» — слова, воспринимаемого исключительно в положительном свете, — также призвано побудить участников общероссийского голосования одобрить изменения» или «Описывая блок № 9, авторы сайта заявляют о том, что поправки в Конституцию создадут «необходимый для успешного развития общества баланс власти». Тем самым авторы дают положительную оценку предлагаемым поправкам в статью 83 и предложению о введении статьи 103.1, чем вновь выходят за рамки информирования».

На сайте используются не только образы общественных деятелей, но и образ действующего президента

К вечеру 9 июня с сайта были удалены положительные отзывы общественных деятелей. Остались только мнения о важности просто поучаствовать в голосовании.

— В тот же день к вечеру мы заметили, что эти мнения были убраны, — рассказывает «Новой» член московской ОНК и представитель кампании «НЕТ» Марина Литвинович. — Элла Александровна на заседании ЦИК сказала: вот, нам эксперты сказали убрать агитацию — мы убрали. Под экспертами она имела в виду нас.

10 июня члены кампании «НЕТ» отправили в ЦИК еще одну жалобу на действия комиссии. Эта жалоба касается информационного плаката, который должен будет висеть на избирательных участках в дни голосования. К каждой поправке даны заголовки, которые явно несут в себе положительную окраску, например: «Доступная и качественная медицина каждому», «Сохранение культурного наследия», «Ответственное отношение к животным».

— В этом плакате очень много агитации, начиная от вступительного слова и заканчивая тем, как описывается каждая поправка, — отмечает Литвинович. — Но хуже всего то, что там передергивание. Например, написано «мы будем сохранять диких животных» и ссылка на поправку о том, что у правительства расширяются полномочия, — как связано одно с другим?

«На этом мероприятии нет агитации»

На вопрос корреспондента «Новой», являются ли пункты в этом плакате агитацией, руководитель отдела мониторинга выборов движения «Голос» Андрей Бузин отвечает, что, безусловно, являются.

— Понятие «агитация» у нас есть в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных и права на участие в референдуме», и там в статье 48 дано ее определение. Определение агитации также есть в законе «О референдуме Российской Федерации». И то, что сейчас делает Центральная избирательная комиссия, содержит признаки агитации за один из ответов. Поэтому совершенно правильно то, что можно предъявлять претензии, — это агитация, — убежден Бузин.

— Но понятие «агитация» не фигурирует ни в одном документе, регулирующем конкретно это мероприятие.

Бузин отмечает, что у организаторов общероссийского голосования на все эти обвинения есть отговорка — «это уникальное событие»: «Они уже много раз использовали отговорку, что оно [общероссийское голосование] не является референдумом и не подчиняется избирательным стандартам, которые существуют в РФ и мире. Они говорят, что агитации вообще здесь быть не может. С моей точки зрения, конечно, это большое лукавство».

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Если житель заметит агитацию в информационных материалах ЦИК, он может обратиться в суд, но, по словам, Бузина суд сразу же отвергнет претензии, потому что письменно не зафиксировано, что является агитацией, а что — нет: «Суд скажет, что на этом мероприятии нет агитации, она не определена. Вот и все, что будет».

Татьяна Васильчук

корреспондент