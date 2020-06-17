Будущее трансатлантических отношений

17.06.2020, 20:04, Новости дня

В последнее время экспертное сообщество по обе стороны Атлантики все больше задается вопросом надежности трансатлантических отношений. Пандемия коронавируса, проблемы с традиционным лидерством США, политическое влияние Китая и России на западных союзников ослабляют трансатлантическое сотрудничество, считает ряд экспертов. Смогут ли США и Европа преодолеть кризис и каким может быть будущее трансатлантических отношений? Этот и другие вопросы стали предметом обсуждения во вторник, 16 июня, во время организованного вашингтонским Институтом Брукингса (Brookings Institution) веб-мероприятия «Восстановление трансатлантических отношений после COVID-19».

Фиона Хилл: все сосредоточены на внутренней политике

Ведущий эксперт Центра США и Европы в Институте Брукингса и бывший специальный помощник президента Трампа по европейским и российским делам Фиона Хилл (Fiona Hill) отметила во время дискуссии, что пандемия коронавируса стала не объединяющим, а разъединяющим фактором в уже и без того сложных трансатлантических отношениях. По ее мнению, европейские страны все меньше полагаются на США и больше не видят Вашингтон ключевым столпом сложившейся после Второй мировой войны системы международных отношений. Послевоенная тенденция создания глобальных институтов претерпевает сегодня кардинальные изменения.

В то время, как США сокращают поддержку международным институтам, «никто не приходит, чтобы занять их место», и это может привести к «совсем другому набору институциональных механизмов». Мировой порядок становится более многополярным, что также меняет и основы ряда международных договоров, например, в области контроля над вооружениями, говорит Хилл.

«Мы уже не в мире 80-х годов, – отмечает бывший помощник президента США. – Мы находимся на совершенно новом этапе. Так что все должно быть переосмыслено. Что мы можем получить в итоге, я думаю, вопрос дискутируемый». Возможная смена администрации США после ноябрьских президентских выборов необязательно изменит эту тенденцию, также считает эксперт.

Пандемия коронавируса усилила тренд и к приоритету национальных интересов, когда страны по обе стороны Атлантики оказались «поглощены собственной внутренней политикой». В этом контексте эксперт не видит того, чтобы Россия на сегодняшний день оказывала значительное влияние на трансатлантические отношения. «Также, как и Великобритания, Италия или США, Путин возвращается к внутренней политике, – говорит Фиона Хилл. – Мы видим, что все сосредоточены на внутренней политике».

Россия, как и ряд других стран, столкнулась с плохой организацией и проблемами в борьбе с пандемией. В то же время, Кремль пытается не только отвлечь внимание от выявленных слабостей, но и провести «амбициозную политическую повестку дня» российского президента. Кремль занят вопросами проведения поправок в конституцию РФ, что позволит российскому президенту и дальше оставаться на своем посту, а также организацией парада по случаю окончания Второй мировой, призванного закрепить имидж российского президента как «отца нации», отмечает Фиона Хилл.

Виктория Нуланд: я верю, что США и Европа сильнее вместе

Старший советник по вопросам внешней политики Института Брукингса и бывший помощник Госсекретаря в администрации Барака Обамы Виктория Нуланд (Victoria Nuland) подчеркивает, что восстановление трансатлантических отношений является «безотлагательным и взаимовыгодным» вопросом. Без этого демократические и основанные на принципах свободной торговли ценности находятся в опасности и могут пострадать в результате усиливающегося влияния авторитарных режимов, считает эксперт.

Виктория Нуланд добавляет, что CША и Европа должны восстанавливаться от пандемии коронавируса вместе, применяя более инновационные и экологически устойчивые экономические модели, поддерживая бизнес друг друга и борясь с социальным неравенством, которое «начало подрывать доверие к нашим демократическим системам».

«Я верю, что вместе мы сильнее, – говорит бывший помощник Госсекретаря США, отметив, что, действуя сообща, США и Европа проводили бы и более эффективную политику по отношению к Китаю, в том числе сдерживая его политико-экономическое влияние и действия по разрушению демократических принципов. – Но до тех пор, пока в Белом доме есть кто-то, кто считает, что Европа пользуется Америкой, и не разделяет эти фундаментальные цели, задачи и требования, это будет очень и очень сложно сделать».

Виктория Нуланд добавляет, что Европа также должна противостоять наметившейся тенденции снижения уровня демократии в ряде европейских стран и сохранять приверженность принципам свободного рынка. Новая возможная администрация Джо Байдена, если он выиграет на предстоящих президентских выборах, может снова направить США и Европу на более тесное сотрудничество и восстановить уровень демократии по обе стороны Атлантики, считает эксперт.

Одним из важнейших институтов для безопасности западных союзников и сохранения трансатлантических отношений является Североатлантический альянс, напомнила Нуланд, которая также ранее занимала должность постоянного представителя США в НАТО: «НАТО должно стать форматом, в котором мы больше говорим о Китае, где мы больше говорим об экономике – хотя у НАТО нет компетенции именно по этому вопросу – и по более широким вопросам безопасности, включая здравоохранение».

Молли Монтгомери: мы должны остерегаться российских авантюр

Эксперт Центра США и Европы в Институте Брукингса Молли Монтгомери (Molly Montgomery) отмечает, что одним из разделяющих факторов как для трансатлантических отношений, так и среди европейских стран может стать политика по отношению к России. В то время как союзники сохраняют солидарность по поводу необходимости давления на Кремль из-за агрессии против Украины, в том числе посредством продления санкций, ряд стран может выступить за улучшение отношений с Москвой.

Такие страны, как Италия или Испания, сильно пострадавшие от пандемии, могут быть заинтересованы в увеличении торгового оборота с Россией для улучшения своей экономической ситуации. Также, в Европе налицо разногласия по поводу трубопровода «Северный поток-2», за который выступает Германия, в то время как страны Восточной Европы и США настроены против. Поэтому, в то время как, с одной стороны, Украина остается «объединяющим фактором» среди союзников, политика по отношению к России будет вызывать напряженность и некоторую неопределенность, заключает Молли Монтгомери.

Эксперт также добавляет, что пандемия сильно ударила по самой России, и повлияла на снижение популярности ее президента. Хотя Кремль сегодня сосредоточен на внутренней политике, Запад должен оставаться настороже: «Я не ожидаю, что в России произойдут значительные изменения, но, следует помнить, что это также период, когда Россия сосредоточена на своих внутренних проблемах. Традиционно это означает, что мы должны остерегаться российских действий, которые потенциально могут быть направлены на отвлечение внимания от этих внутренних проблем».

Виктория Нуланд, отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» о том, какие шаги может предпринять Россия в отношении трансатлантических союзников, когда их отношения остаются напряженными, отметила, что предсказать действия Москвы сложно, но согласилась с оценкой, что Запад должен оставаться осторожным в отношении с Россией «когда та находится под давлением».

Бывший помощник Госсекретаря США также добавила что западные страны должны сохранять общую позицию в вопросе о неприемлемости внешнеполитической агрессии Кремля, вмешательству в западные выборы и интервенции в Сирии, Ливии или Венесуэле. В то же самое время, страны Запада должны ясно дать понять, что «не ищут постоянного врага». «На самом деле мы ищем лучшего сотрудничества. Но вы должны жить по мировым цивилизованным стандартам, если хотите извлечь выгоду из торговли и хороших политических отношений с нами», – отметила Виктория Нуланд, говоря о России.

Эксперт предположила, что президент Путин и дальше останется у власти, и что это окажет крайне негативное влияние на страну. По ее словам, российский президент продолжит политику поддержки своего ближайшего окружения «прежде чем он позаботится о русских людях, будь то потребности их здоровья или их экономические потребности». «Я думаю, что это будет разъедать Россию изнутри», – добавляет Виктория Нуланд.