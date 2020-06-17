Мнение: Карнавал во время чумы, базовый доход в Британии и военный переворот в США

17.06.2020, 20:00, Разное

1. К вопросу о том, почему белые американцы массово присоединяются к чёрным протестам в США. Дело не только в антирасизме, левых настроениях, любви к погромам, сексуальных девиациях и нелюбви к президенту Трампу. Ещё на одну причину указывает Виктор Мараховский:

https://tlg.fyi/vmarahovsky/1592

Самое головокружительно удивительное, что можно констатировать относительно охватившей мир лихорадки «Чёрные жизни значимы» – это то, что данная лихорадка стала финалом двухмесячного массового сидения взаперти, призванного по возможности изолировать граждан разных стран от близких контактов третьего рода. И то, что она перечёркивает, по идее, большую часть завоеваний самоизоляции.

<…> результатом данной эпидемии стал массовый исступлённый карнавал нарушения наложенных землянами на себя изначально ограничений.

И тут нельзя не вспомнить, что среди распространившихся в начале пандемии текстов, проводящих параллели между ковидом и Чёрной Смертью, не хватало одного – истерических массовых реакций, призванных сбросить напряжение и смятение.

То есть тогда, в четырнадцатом веке, граждане чудили.

Они сбивались в процессии, в ходе которых на ходу стегали себя за грехи свои до крови.

Они одевались все в белое и ходили с пением о том, что они покаялись и очистились и их чума не тронет.

Они, наконец, иногда начинали просто без всякого смысла вываливать огромными толпами на площади и улицы и там прыгать и скакать и совершать разные па, совершенно ничего не объясняя.

…Ну так вот.

Перед нами, вероятно, ув. друзья – то самое, чего не хватало.

Массовый сброс нервного напряжения, возникшего в результате пандемии. Сброс, вылившийся во вполне традиционную иррациональную форму, в данном случае – Всемирного Протеста Против Расизма. В ходе которого нередко белые антифашисты нападают на небелых полицейских с воплями «хватит защищать расизм».

2. В Британии, как и в США, левые тоже ведут активную работу. Вот, например, предлагают ввести безусловный базовый доход для борьбы с кризисом:

https://lenta.ru/news/2020/06/10/dengidai/

Введение базового дохода может спасти экономику Великобритании, которая находится в кризисе из-за пандемии коронавируса. К таким выводам пришел аналитический центр РСА Центр Работы Будущего, пишет «Блумберг».

РСА предлагает британскому правительству постоянно раздавать деньги населению просто так, чтобы каждый британец получал выплаты в размере 2,5 тысячи фунтов стерлингов (более трех тысяч долларов) в год. Со временем эта цифра может увеличиться до пяти тысяч фунтов стерлингов (около шести тысяч долларов).

Эксперты назвали меру эффективной и уверены, что она сможет поддержать работников проблемных секторов (например, в розничной торговле), а также обеспечит быстрое восстановление после кризиса.

3. Невозможно пройти мимо этой новости. Оранжевые технологии столь пышно расцвели на своей родине, в США, что Трампу уже напрямую угрожают переворотом, если он не признает своё поражение на выборах:

https://lenta.ru/news/2020/06/11/military_escort/

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пригрозил, что действующего американского лидера Дональда Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на выборах. <…>

В ходе очередного интервью журналист поинтересовался у Байдена, думал ли он когда-нибудь о том, что произойдет, если Трамп проиграет на президентских выборах в ноябре, но при этом откажется признать их итоги и покинуть свой пост. В ответ бывший вице-президент заявил, что в таком случае освободить Белый дом Трампу помогут военные.

«Я обещаю вам, я абсолютно уверен, они очень быстро выпроводят его из Белого дома», — отметил Байден. Он добавил, что в американских Вооруженных силах многие выступают против попыток действующего президента превратить США в милитаристское государство, и заявил, что гордится военными, которые недавно выступили с критикой Трампа.