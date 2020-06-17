 

Джейн Фонда снялась в рекламе гендерно-нейтральной эко-коллекции Gucci

17.06.2020, 19:55, Разное

Дом Gucci и его креативный директор Алессандро Микеле представили рекламную кампанию новой особенной коллекции – Off The Grid. Вещи в ней гендерно-нейтральны – подходят и девушкам, и мужчинам, к тому же, экологичны – они созданы из переработанных органических материалов в рамках инициативы по цикличному производству Gucci Circular Lines.

Героями съемки стали актриса и эко-активистка Джейн Фонда, американская исполнительница King Princess, рэпер Lil Nas X, японский певец Miyavi и британский эколог Дэвид де Ротшильд. По сюжету видео, которое снял фотограф и режиссер Хармони Корин, жители мегаполиса строят деревянный домик прямо в окружении высоток. Таким образом Алессандро Микеле хотел показать контраст между городской жизнью и удовольствием от нахождения на природе.

Джейн ФондаKing PrincessMiyavi Lil Nas XДэвид де РотшильдЭта коллекция – результат командной работы, где каждый привнес кто-то свое. В кампании также присутствует идея диалога между людьми, которые создают что-то новое. Я подумал, почему бы не построить деревенский домик в центре города, все вместе, как дети, играющие в парке. Потому что каждому из нас нужно построить такой домик и понять, что наша планета существует даже там, где, кажется, ее нет или она далеко, – говорит Микеле.



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