Робби Уильямс поделился необычным способом похудения: отбой в 5 утра, подъем в полдень и “завтрак” в 5 вечера

17.06.2020, 19:55, Разное

Фастинг, или интервальное голодание, еда маленькими порциями, отказ от глютена или кето-диета – в ответ на все эти методики поддержания себя в идеальной форме у музыканта Робби Уильямса есть свой способ. Правда, появился он не благодаря советам врача или книгам о полезном питании, а, скорее, вопреки всему: из-за странного образа жизни Уильямса. О последнем он рассказал в интервью изданию The Sun несколько часов назад:

По утрам я просто не встаю. У меня нет никакого фастинга или специальной причины сделать это. Скорее, я сплю все то время, что другие отказывают себе в утренней пище. Я не ложусь спать раньше 5 или 6 утра. Просто я сова по образу жизни и таким родился. И не то чтобы мне это нравилось.

Робби Уильямс

По словам Робби, сам он ничего не может поделать со своими причудливыми биоритмами и давно уже смирился с таким положением дел:

Мне бы и не хотелось, чтобы это было так, но в итоге самый продуктивный период наступает у меня с часу ночи до пяти утра. В это время я делаю все намеченное, после ложусь спать и просыпаюсь в полдень. Затем я ем где-то в 5 часов вечера и чувствую себя сытым.

Именно эти странные привычки позволили ему не набрать лишние килограммы на карантине и сохранить поджарую фигуру. Впрочем, в режим питания музыканта также включены и “загрузочные дни”: в неделю он позволяет себе день, в который наслаждается фастфудом и сладостями. Судя по Instagram Робби, он также часто занимается спортом: музыкант любит боксировать и увлекается гольфом.

Робби Уильямс

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Публикация от Robbie Williams (@robbiewilliams)5 Мар 2020 в 4:52 PST

О том, как приноравливается к такому необычному режиму его супруга Айда Филд и их четверо детей – 7-летняя Теодора, 5-летний Карлтон, годовалая Колетт и 4-месячный Бо – музыкант рассказывать не стал. Впрочем, наверняка ночные бдения как раз помогают Робби присматривать за самыми младшими. Да и работа и творчество ночью явно лучше хождений по пабам и клубам, к которым музыкант ранее имел пристрастие в эти часы. С появлением в его жизни Айды пьяные вечеринки постепенно сошли на нет, и теперь Робби старается придерживаться здорового (хоть и временами необычного) образа жизни. Не так давно он даже заявил, что появление детей (и, по-видимому, частичный отказ от алкоголя) исцелило его от необычной хвори: раньше Робби постоянно видел призраков умерших людей. По сообщениям все того же The Sun, Робби с раннего детства мог общаться с призраками и даже инопланетянами. Но если раньше обитатели потустороннего мира досаждали ему довольно часто, то теперь их визиты сошли на нет.

Самое странное, что как только у меня появились дети, это необычное явление перестало происходить. Полагаю, что как только у тебя появляются дети, они просто забирают у тебя всю энергию и все лишние мысли,

– сказал музыкант.

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Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)15 Апр 2020 в 3:31 PDT

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Публикация от Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)22 Май 2020 в 6:39 PDT