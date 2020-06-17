Мнение: Государственный суверенитет должен быть конституционно оформлен

17.06.2020, 19:53, Разное

Мы переживаем исторический момент.

Вынесенные на голосование граждан РФ поправки в Конституцию соответствуют задаче конституционного оформления того уровня развития, которого достигло наше государство. После самоликвидации политической монополии КПСС и вызванной этим крушения СССР, российское народное государство, созданное коммунистами и беспартийными, выжило и, несмотря на все трудности и проблемы, смогло обеспечить и выживание нас как народа.

Президент РФ В.Путин последовательно добивался суверенизации нашего народного государства, постепенно освобождая его от внешнего управления, затем возвращая нам политический и военный суверенитет, стабилизируя государство через создание партийно-политической системы, упорядочивание и укрепление федеративной системы, через создание единого и не противоречивого правового пространства, понятной и прозрачной вертикали власти.

Сегодня эти достижения должны быть оформлены не только законодательно, но и Конституционно. Дело не в перераспределении власти между институтами, которое якобы следует из некоего шаблона необходимого «разделения властей». Должна разделяться не власть, а функции власти, входящие в единую государственную систему. Власть без государства, даже и разделённая, противопоставляет элиту народу. Народная лояльность, твёрдое, устойчивое большинство возможно только по отношению к народному государству. Государственных функций власти существенно больше, чем три (исполнительная, законодательная и судебная): Президент отвечает за системную работу всех остальных функций, а Госсовет будет отвечать за стратегию государства.

Необходимо добиваться, что бы все политические властные отношения реализовывались в нашем обществе через государственную форму и государственные институты. Институтов должно быть столько, сколько для этого необходимо. Власть, не охваченная государством, не организованная им становится безответственной, стремится к произволу, перестаёт исходить из народных интересов.

Поправки, внесённые Президентом, расширяют круг таких государственных институтов (Госсовет), уточняют функции существующих институтов: Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства, Президента, Судов в пропорциях, необходимых для стратегической устойчивости и способности воспроизводства российской государственности. Развитие государства направлено на укрепление его народного характера, народной поддержки нашего государства. С этой целью учреждается пространство единой публичной власти, и это пространство еще необходимо будет наполнить правовым содержанием через большую законотворческую работу.

Важнейшей целью государственного строительства является конституционное оформление нашего государственного суверенитета. Это выражено и в приоритете Конституции над международными актами, и в ограничениях на замещение постов высокой государственной службы в связи наличием других гражданств или нахождением центров жизненно важных интересов граждан РФ за пределами нашей страны.

Поправки необходимо поддержать!!!