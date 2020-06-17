Назван способ защититься от заражения коронавирусом через туалет
17.06.2020, 19:53, Новости дня
Китайские ученые объяснили механизм распространения коронавируса через уборные, когда после смыва в воздух поднимается облако мельчайших частиц, в которых может содержаться живой SARS-CoV-2, исследование опубликовано на сайте Phys.org.
Ученые провели серию компьютерных симуляций, которые показали – когда вода стекает по одной стенке, она попадает и на противоположную, создавая воздушные вихри. Те, в свою очередь, продолжают разлетаться над чашей, распространяя мельчайшие капельки с зараженными частицами, передает РИА «Новости».
Уточняется, что такое аэрозольное облако может подняться почти на метр и остается в воздухе более одной минуты.
Также результаты моделирования свидетельствуют, что около 60% частиц с SARS-CoV-2 разносятся за пределы унитаза с двумя отверстиями для потоков воды.
Вероятность заражения коронавирусом подобным способом значительно возрастает, если туалетом пользуются несколько человек, например, в квартире или в общественных уборных.
Как подчеркнули исследователи, чтобы обезопасить себя, нужно закрывать крышку унитаза во время слива.
Ранее сообщалось, что медики Кливлендской клиники в США разработали модель для прогнозирования рисков инфицирования коронавирусом.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет