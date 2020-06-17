 

Дуров пригрозил Цукербергу судом

17.06.2020, 19:53, Новости дня

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что может подать в суд на Facebook, если соцсети этой компании не прекратят одобрять рекламные объявления мошенников от его имени или бренда.

«Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени. Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей», – сообщил Дуров в Telegram.

Он отметил, что из-за этих схем теряли деньги в том числе пожилые люди и пенсионеры.

«Несмотря на многочисленные жалобы и возмущение пользователей, Facebook и Instagram продолжили продвигать подобные объявления осенью прошлого и весной этого года», – сообщил Дуров.

По его словам, Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, при этом с большой скоростью «осуществляет политическую цензуру».

«В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели. Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов. Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов», – сообщил Дуров.

В январе Дуров предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, который также принадлежит Facebook.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Бывший гендиректор “Детского мира” стал президентом АФК “Система”

14.06 / В бразильском Сан-Паулу на кладбищах выкапывают останки умерших, чтобы освободить место для жертв COVID-19

26.04 / Москвичи стали чаще собираться с детьми на площадках

12.05 / Видео: Как надо и не надо носить маски

25.05 / В Германии призвали Москву поддержать иностранные предприятия в России

23.04 / Минздрав заявил о быстром переформатировании схемы лечения коронавируса

18.05 / Новосибирские ученые предложили новый способ тестирования на коронавирус

24.04 / Западные СМИ оценили безвозмездную российскую помощь Италии

24.04 / Fox News – число жертв COVID-19 в США почти сравнялось с потерями от войны во Вьетнаме

13.05 / Британские СМИ заявили об улучшении отношений принцев Уильяма и Гарри

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска