 

В комитете Верховной Рады одобрили законопроект о запрете “акустического насилия” в общественном транспорте

17.06.2020, 19:50, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuКомитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете музыки или фильмов в общественном транспорте. Об этом сообщил один из авторов законопроекта депутат Владимир Вятрович.

В законопроекте говорится о запрете воспроизведения в салоне автобуса музыки, звуков фильмов или других сигналов, кроме информации о поездке.

“Комитет по транспорту и инфраструктуре поддержал законопроект о запрете акустического насилия в общественном транспорте. Если за законопроект проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как и во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку и смотреть фильмы через наушники”, – написал депутат на своей странице в фейсбуке.

Законопроект зарегистрировали в феврале 2020 года после скандала с водителем рейсового автобуса, ехавшего из Луцка в Киев. Мужчина отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса. Девушки после этого вышли из автобуса и остались на трассе.

В компании перевозчика тогда заявили, что не знают, как русскоязычный фильм стали показывать в автобусе, – администрация выдает водителям флеш-накопители с украинскими фильмами. Также они пообещали уволить водителя, а пассажиркам компенсировать стоимость билетов.

 



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