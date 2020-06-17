В комитете Верховной Рады одобрили законопроект о запрете “акустического насилия” в общественном транспорте

17.06.2020, 19:50, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете музыки или фильмов в общественном транспорте. Об этом сообщил один из авторов законопроекта депутат Владимир Вятрович.

В законопроекте говорится о запрете воспроизведения в салоне автобуса музыки, звуков фильмов или других сигналов, кроме информации о поездке.

“Комитет по транспорту и инфраструктуре поддержал законопроект о запрете акустического насилия в общественном транспорте. Если за законопроект проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как и во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку и смотреть фильмы через наушники”, – написал депутат на своей странице в фейсбуке.

Законопроект зарегистрировали в феврале 2020 года после скандала с водителем рейсового автобуса, ехавшего из Луцка в Киев. Мужчина отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса. Девушки после этого вышли из автобуса и остались на трассе.

В компании перевозчика тогда заявили, что не знают, как русскоязычный фильм стали показывать в автобусе, – администрация выдает водителям флеш-накопители с украинскими фильмами. Также они пообещали уволить водителя, а пассажиркам компенсировать стоимость билетов.