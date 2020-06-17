 

Захарова опровергла обсуждение с Финляндией передачу Карелии

17.06.2020, 19:48, Новости дня

Россия никогда не обсуждала с Финляндией свою границу, позиция обеих стран в том, что она закреплена Мирным договором 1947 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Территориальный вопрос в повестке дня российско-финляндских отношений не стоит. Тематика пересмотра линии границы по итогам Второй мировой войны в диалоге с финскими партнерами никогда не обсуждалась. Существующая граница между Россией и Финляндией закреплена действующими международно-правовыми актами, прежде всего – Мирным договором с Финляндией, подписанным в Париже 10 февраля 1947 года», – приводятся ее слова на сайте МИД.

Подчеркивается, что это общая позиция Москвы и Хельсинки, неоднократно подтверждавшаяся на переговорах.

«Отсутствие разногласий подкрепляется тем фактом, что в 2017 году в городе Иматра (Финляндия) подписан Протокол между правительством РФ и правительством Финляндской Республики об описании прохождения российско-финляндской государственной границы», – сообщила Захарова.

Ранее бывший эксперт МИД Финляндии, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что СССР при Михаиле Горбачеве якобы собирался обсудить с Хельсинки передачу Карелии, но от этого отказался тогдашний президент Финляндии Мауно Койвисто.

Горбачев опроверг эту информацию, а финский МИД заявил, что у республики нет территориальных претензий ни к одной стране.



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