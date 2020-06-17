Врио главы СУ СК по Дагестану пострадал в ДТП

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17.06.2020, 19:48, Новости дня

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе, он госпитализирован, сообщили в экстренных службах района.

«Всего трое пострадавших: водитель, Потанин и сотрудник ГСУ по СКФО. Машина перевернулась несколько раз. Она шла на большой скорости, и ее подрезал другой автомобиль. Все пострадавшие в тяжелом состоянии, решается вопрос транспортировки санавиацией в Махачкалу, а затем, возможно, в Москву», – сообщил источник ТАСС.

Уточняется, что пострадали Олег Потанин и Олег Васильев. Одного пострадавшего доставили в Дербентскую ЦГБ, второго – в ЦРБ Каякентского района в селе Каякент.

На данный момент официального подтверждения информации нет.

Олегу Потанину 49 лет, он работает в СУ СК РФ по Дагестану с 2012 года, в апреле 2016 года был назначен на должность заместителя руководителя, а в сентябре 2019 года – и. о. руководителя управления. Награжден почетной грамотой председателя СК РФ, медалями «За заслуги», «За безупречную службу» II и III степеней, «За верность служебному долгу». Заслуженный юрист Республики Дагестан.



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