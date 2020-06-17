 

Исаев: Принятие поправок в Конституцию потребует новых изменений в Трудовом кодексе

17.06.2020, 19:48, Новости дня

Поскольку в Конституции обозначаются исключительно общие принципы – например, об уважении к труду – в Трудовом кодексе должны появиться новые положения, реализующие их, сообщил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Это означает, что должна появиться норма, согласно которой будет создана система морального стимулирования трудящихся, обозначена поддержка института наставничества, трудовое воспитание подрастающего поколения. Это должно найти отражение в законе», – сказал Исаев в ходе вебинара, на котором разъяснялась суть поправок партии в Трудовой кодекс, касающихся дистанционной работы.

Парламентарий подчеркнул, что в случае принятия поправок в Конституцию и общенародного обсуждения законопроекта о дистанционной работе, которое организует «Единая Россия», должен появиться новый документ, касающийся Трудового кодекса, говорится сообщении на сайте «Единой России».

Напомним, накануне «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют удаленную работу. В частности, определяется три вида дистанционной занятости – постоянная, временная и комбинированная. Кроме того, законопроект предполагает право сотрудника на удаленке быть офлайн. Параллельно с первым чтением пройдет общероссийское обсуждение поправок, которое организует партия. В партии рассчитывают, что в осеннюю сессию Госдумы проект закона рассмотрят во втором и третьем чтениях, а в силу новые нормы вступят с 1 января 2021 года.

Ранее правозащитник, эксперт ОНФ Андрей Дунаев рассказал газете ВЗГЛЯД, что поправки к Конституции помогут обеспечить наивысший уровень государственной гарантии защиты трудовых прав россиян.



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