Ольгу Бузову обвинили в плагиате

17.06.2020, 19:37, Разное

Пару недель назад телеведущая представила поклонникам клип на песню “Орбит без сахара”. На данный момент запись набрала почти десять миллионов просмотров. Сюжет разворачивается в “космическом” будущем. Артистка в фантастических нарядах разъезжает на ультрасовременной машине – “Звездные войны” отдыхают.

Маргарита Овсянникова заявила, что, когда ей прислали клип Ольги Бузовой, она была в шоке. Певица нашла множество похожих моментов, например, такие же VR-очки, машину, костюмы и цветокоррекцию. Теперь певице предстоит выяснить, является ли произведение коллеги по “Дому-2” плагиатом.

Как отметила Марго, она начала работу над видео еще в марте, то есть до того, как Ольга выпустила свою версию. К сожалению, компания, которая занимается продюсированием, оттягивает сроки сдачи работы – появились сложности с монтажом. Всего на производство ролика артистка потратила пять миллионов рублей и намерена взыскать эти деньги с нерадивого подрядчика.

Овсянникова жалуется, что их и так постоянно сравнивают с Бузовой, а вероятность выпустить похожий клип и вовсе расстраивает. Девушка уже проконсультировалась с адвокатом и планирует отправить юридическую претензию в компанию. Она намерена обратиться в суд, так как устала от невыполненных обещаний со стороны фирмы.