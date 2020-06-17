 

Одиночество разрушает “карту” социальных связей в головном мозге

17.06.2020, 19:30, Разное


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Наш головной мозг создает «карту» социальных связей в определенном отделе своей коры. Новое исследование показало, что одиночество меняет эту «карту»: некогда близких людей мозг начинает воспринимать как простых знакомых. Научная работа опубликована в The Journal of Neuroscience.

Медиальная префронтальная кора (МПФК) – часть головного мозга, которая содержит «карту» социальных связей человека. Основной критерий включения в эту «карту» – ощущение близости.

Люди, ощущающие одиночество, воспринимают себя отдалившимися от других. Головной мозг при этом начинает примерно одинаково реагировать на окружающих – независимо от степени их близости. Ученые обнаружили это, наблюдая за МПФК при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Для исследования ученые делали снимки головного мозга участников эксперимента, в то время как те думали о себе, близких друзьях, знакомых и знаменитостях. Обычно активность головного мозга человека отличается при мыслях о каждой из этих категорий людей. Чем выше степень близости с человеком, о котором думает исследуемый, тем больше паттерны реакций его головного мозга напоминают паттерны, возникаюшие при мысли о себе.

Открытием исследователей стало то, что головной мозг одиноких людей в аналогичной ситуации демонстрирует иные реакции. При фМРТ у одиноких людей при мыслях о себе и о других картина была различной. Но когда одинокие участники исследования думали о друзьях, знакомых и знаменитостях, снимки были похожими, реакции оказались мало дифференцированными, независимо от уровня связи с этими людьми.

В выводах исследования ученые указывают, что новые данные должны помочь понять, почему мозг демонстрирует слабые связи при одиночестве. Одна из целей таких исследований – узнать, каким образом одиночество ухудшает здоровье.

«Социальный мозг, судя по всему, картирует наши социальные связи, и изменения в этой карте могут помочь объяснить, почему одинокие люди соглашаются с утверждениями наподобие “люди вокруг меня, но не со мной”», – пишут ученые.



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