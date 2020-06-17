 

Захарова оценила шансы Киева на реинтеграцию Донбасса

17.06.2020, 19:30, Новости дня

Киев, отказываясь от реализации Минских соглашений, затягивает переговоры с ДНР и ЛНР, тем самым снижая шансы на реинтеграцию Донбасса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Этот вопрос во что упирается? Не в желание исключительно только «нормандского формата» побыстрее подвести к некому прогрессу на этом направлении. Это же вопрос внутриукраинский. Чем больше и чем дольше длится этот конфликт, тем меньше остается реальных шансов на то, чтобы произошла настоящая, глубокая, истинная реинтеграция. (…) Но это не вопрос внешнего мира, это вопрос Украины», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой в интервью Youtube-каналу «Гражданин в кепке».

Ранее сообщалось, что замглавы делегации Украины в контактной группе по Донбассу Александр Мережко заявил о том, что минские соглашения носят не более чем рекомендательный характер.

Политолог Михаил Погребинский заявил газете ВЗГЛЯД, что Мережко и другие понимают важность исполнения минских соглашений, но им нельзя говорить об этом вслух.



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