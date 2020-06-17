 

Появилось видео с Ефремовым на улице

17.06.2020, 19:30, Новости дня

Актера Михаила Ефремова, который в состоянии опьянения попал в смертельное ДТП в Москве, сняли на видео в перерыве во время допроса, в то время, когда он выходил на перекур.

На видео, опубликованном телеканалом 360, запечатлено, как актер вышел на прогулку в ходе следственных действий, после чего устроил перекур в курилке.

Актер и его спутница были в темных очках.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины Сергей Захаров погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Через несколько суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Родные Захарова потребовали для актера максимальный срок, они отказываются от денег со стороны Ефремова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Два топ-менеджера филиалов “ФСК ЕЭС” задержаны за взятку в 100 миллионов

11.05 / Сотрудники Белого дома заразились коронавирусом

17.06 / Появилось видео с Ефремовым на улице

19.05 / НБУ выступил против создания банка в “Укрпошті”

10.06 / МВФ уже направил Украине первый транш в размере $2,1 млрд – представитель Украины в Фонде

28.05 / Жители Карелии приняли участие в акции “Сад памяти”

28.04 / Ректор МГУ счел нецелесообразным заменять ЕГЭ

29.05 / Участник «Лидеров России. Политика» рассказал о помощи пациентам с коронавирусом

30.04 / Сбербанк объявил о снижении процентной ставки по ипотеке

21.04 / Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска