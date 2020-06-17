 

Выходцы из Магриба и Чечни договорились о перемирии в Дижоне

17.06.2020, 19:30, Новости дня

Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне договорились остановить столкновения, продолжавшиеся в течение нескольких дней, информирует журнал Marianne со ссылкой на источники.

Встреча для обсуждения перемирия, заявили источники, произошла в ночь на среду в мечети в коммуне Кетиньи рядом с Дижоном. Во встрече приняли участие 15 человек, среди которых был отец пострадавшего юноши, передает РИА «Новости».

Ранее уже предпринимались попытки наладить диалог, однако они оказывались неудачными. На этот раз договоренности стали возможны, так как магрибская община якобы признала вину агрессоров и принесла извинения.

Ночь на среду в Дижоне прошла спокойно.

Предположительно, поводом к началу конфликта между общинами выходцев из Магриба и Чечни стало нападение на 16-летнего чеченского подростка в пригороде Дижона жителей североафриканского происхождения. Кроме того, предполагается, что беспорядки могут быть связаны с наркоторговлей и дележом территорий.

Сообщалось, что после 12 июня к месту событий съехались более 200 представителей чеченской общины, на улицах возникали баррикады, поджигались автомобили и мусорные баки, слышалась стрельба.

Французский политолог Дмитрий Кошко в комментарии газете ВЗГЛЯД указал, что французская полиция долго не обращала внимания на события в Дижоне.



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