Мнение: Почему Америка все еще великая

17.06.2020, 19:20, Разное

В США нынче происходит как-то особенно много всяких неприятных безумств – все эти вставания на колени, погромы магазинов в память невинно убиенных, золотой гроб для наркомана Флойда и т.п. Из-за чего многие отечественные мыслители из интернета вдруг решили вообще поставить на этой стране крест, а все, что там происходит, встречать исключительно громким обидным смехом, мол, это страна даунов, и будет пребывать такой в веках, аминь.

Но это, конечно, неверно – даже если опустить просящуюся на язык фразу типа «чья бы корова мычала». Если приглядеться, в американском безумии все еще есть система, и даже более того: то, что многие из нас воспринимают как «нелепое и глупое», на самом деле, если разобраться, выдает глубинные ЗДОРОВЫЕ тенденции, которые в этом обществе все еще остаются. И которые нам-то, в социальном смысле глубоко больным и годами не встающим с постели, нужно бы по большому счету не осмеивать, а сделать предметом зависти.

Упразднение полиции

Например, требование протестующих к городскому совету Миннеаполиса (города, в котором убили Флойда) «упразднить полицию». Аналогичные инициативы выдвинуты и еще в ряде американских городов. Наши «эксперты» вместе с не очень умными согражданами покатываются со смеху – ха-ха-ха, ну эти негры дают! Чего удумали – полицию отменять! Да как же оно можно-то – БЕЗ ПОЛИЦИИ?? Нет, они ж там положительно сошли с ума!!

А по мне – так это прекрасно. Нет, кроме шуток – налицо то самое «живое творчество масс», демократия как она есть, как она, можно сказать задумана изначально. Люди реально ощущают себя ХОЗЯЕВАМИ в своем городе, а не какими-то приживалами при неведомом барине. Ну, захотели распустить к чертовой матери полицию и подумать, можно ли сделать на ее месте что-то еще, как-то, может быть, по-другому. Почему? Ну хотя бы потому, что она их по каким-то причинам ДОСТАЛА. И что? Пошли и сделали! (Горсовет Миннеаполиса распустил городскую полицию).

Нам о таком можно только мечтать. И даже не потому, что россияне-то в своей массе живут именно как приживалы на ЧУЖОЙ земле, которым даже в голову не придет требовать упразднения не то что полиции, но даже какого-нибудь Строительного Департамента Мэрии в «собственном» городе – хотя никто не имеет понятия, что это такое и зачем он нужен. «То дело барское, мы тут ничего не знаем».

А потому в первую очередь, что такое требование к горсовету в России вообще бессмысленно. Ни в одном российском городе горсовет – даже если бы его взяли штурмом протестующие и каждому депутату приставили бы вилы к заднице – не может ни распустить, ни упразднить полицию, просто потому… что не имеет к полиции никакого отношения! И если обратиться к мэру – и мэр тоже не может. И даже если бы «протестники» взяли выше и потребовали такого от губернатора своей области – и губернатор был бы бессилен им помочь.

Как ни нелепо это признавать, но полиция в России – это полностью экстерриториальная структура, то есть она НИКАКИМ местным начальникам (если они не из системы МВД) не подчиняется. Никаким, будь они хоть трижды всенародно избраны. Если бы жители Челябинска (примерный аналог Миннеаполиса) захотели бы разогнать свою полицию, им бы пришлось обращаться не к своему горсовету, а как минимум… к Путину. То есть – за тысячи км «на деревню дедушке». Ну и, спрашивается, где система управления более разумна и более приближена к людям?

И тут сразу второй вопрос – а ЗАЧЕМ, собственно, полицию разгонять? «Это ведь блажь!» – скажут наши разгоряченные блогеры/юзеры. «Полиция им не угодила! Подумаешь, один там полицейский слегка превысил…» и т.д. А потом еще вспомнят про «золотой гроб», «негритянские погромы» – и пошло-поехало.

Однако и тут ведь легко понять, какие к полиции Миннеаполиса возникли претензии, и почему они НАСТОЛЬКО серьезные. Надо просто взглянуть на ситуацию с убийством Флойда не с наших привычных русских позиций (то есть с позиций вечных «терпил» в своей же стране) – а вообразить себя (как бы это ни было трудно и непривычно) ХОЗЯИНОМ собственного города. Тогда мы, глядишь, и про «золотой гроб» поймем – не только в смысле «вот что придумали эти обезьяны». Нет, не обезьяны.

Золотой гроб

В принципе, истеричное возвеличение Флойда чуть ли не в герои нации кажется чрезвычайно странным и нелепым даже для тех наблюдателей, которые изначально настроены в отношении Америки и американцев с большой симпатией. Многие даже теряются, считают, что это вообще никак невозможно рационально объяснить, это просто «Америка временно сошла с ума».

Тем более, что Флойд, мягко говоря, далеко не единственная жертва американских копов. Копы в Америке давно «славятся» своими убийствами мирных и ни в чем не повинных граждан, и, кажется, едва ли не любая другая случайная жертва полицейских была бы более достойна всенародной скорби и «золотого гроба», чем бывший бандит и наркоман Флойд. Например, в том же Миннеаполисе в 2017 году полицейский просто ни с того ни с сего пристрелил мирную красивую женщину-домохозяйку на пороге ее дома, причем этого полицейского она сама же и вызвала. По поводу ее убийства был некоторый шум – но не было ничего похожего на массовые протесты.

Или еще более громкое дело, когда в Кливленде двое полицейских на пустой детской площадке изрешетили пулями 12-летнего чернокожего ребенка с игрушечным (!) пистолетом. Полицейские, кстати, были оправданы, пресса пошумела – но малолетнего Тамира Райса в «золотой гроб» никто не клал. Хотя кто такой гроб заслужил больше – бандит или невинный ребенок? Или уж совсем потрясающий кейс полицейского произвола – когда женщина-коп в Нью-Йорке, «уставшая после длинного дежурства», ворвалась в чужую квартиру и просто перестреляла всех, кто там находился, включая и инвалида на коляске?! Потом выяснилось, что она просто недавно переехала и случайно… вышла не на том этаже. Такая вот «Ирония судьбы» по-американски. С устатку полицейская-маньячка вообразила, что кто-то забрался в ЕЕ квартиру – и открыла огонь. Причем ее, перебившую целую семью ни за что ни про что, тоже оправдали!

И подобных диких случаев в 300-миллионной Америке можно обнаружить еще многие десятки. От многих буквально волосы шевелятся на голове – «неужели такое возможно?» Становится яснее, почему именно Штаты подарили миру Стивена Кинга.

Казалось бы – ну уж если для Флойда гроб золотой, то для инвалида-то колясочника, беспомощного и вообще ни в чем не виноватого, ставшего жертвой подлинного полицейского произвола, для него гроб должен был бы быть и вовсе бриллиантовый? Платиновый?

Нет. Всех прочих жертв хоронили в простых. Чем же так отличается Флойд?

Ответ: отличается не Флойд – отличаются обстоятельства. Американцы – не ангелы, их «шкала терпимости» в отношении полиции, безусловно, очень сильно перекошена. Буквально при малейших признаках, что действия полицейского можно признать «ошибкой» («он ошибся, он же не хотел!») – они, как показывает их судебная практика в наиболее громких случаях, идут навстречу и смягчают наказание до самого минимума: увольнение – и всё, свободен.

Фокус как раз в том, что в случае со смертью Флойда никакой «ошибки» на самом деле не было. Забудем все, что нам до этого наговорили про этот случай, посмотрим видео с его гибелью как в первый раз; что мы видим?

И мы увидим, что полицейский душит задержанного у всех на глазах. В прямом смысле: кругом стоят зеваки, они всё видят, снимают на свои телефоны, многие кричат что-то типа «отпустите его! Вы его задушите!» – но полицейский продолжает держать ногу на его шее. Сам Флойд хрипит ставшие уже знаменитыми слова – «I can’t breathe!» (Я не могу дышать!) – полицейский что? Правильно – продолжает душить. Держит так 8,5 минут – в итоге бандит, наркоман и воришка умирает.

Что это было, учитывая скопление «публики»? Это было публичное, открытое убийство. Или иначе – демонстрация. «Вы все видите – но вы ничего сделать не можете». Тут видна роль в происходящем и остальных трех полицейских: пока один душит, трое других процесс обеспечивают – чтобы никто не вмешался. Это уже не эксцесс одиночки – это именно полицейская акция: демонстративное убийство. Другие полицейские не только не вмешиваются сами (позволяя у себя на глазах убивать человека, который никому не угрожает) – но и не дают вмешаться другим.

Больше всего это похоже на действия оккупационной армии в недавно захваченном городе – публичные казни. Цель – запугивание, устрашение. Говоря более ходовыми терминами – террор.

Их не запугать

И если посмотреть на ситуацию с этого ракурса (а он, похоже, самый правильный) – становится понятен взрыв негодования. Обращу ваше внимание – это взрыв именно СВОБОДНЫХ людей; люди, более привыкшие к повиновению, привыкшие «жить, под собою не чуя страны», конечно, отнеслись бы к подобной акции устрашения с куда большим «пониманием», как-нибудь в духе «ну да, с нами ведь иначе нельзя, нас если время от времени не убивать – мы ведь забалуем».

А в Америке – взорвались; привычные ко многому американцы отреагировали – «блин, ну мы уже смирились, что вы нас то и дело убиваете по ошибке, с устатку или просто не разобравшись, по неопытности или еще как; черт с ним, мы вас готовы даже прощать, когда думаем, что это вы не со зла. Но если вы взялись нас мочить уже демонстративно, у прохожих на виду, с оттяжечкой, 8 с лишним минут подряд, плюя на то, что вас, сук, даже на видео снимают – ну извините, это мы терпеть не будем, это уже полный беспредел!»

Нормальная абсолютно реакция свободного человека, на мой взгляд. И требование распустить ЭТУ полицию, вообще ВСЮ, выгнать взашей к чертовой матери (учитывая, что еще трое стояли и даже не вмешались) – что в этом требовании чрезмерного? Наоборот, оно, по-моему, крайне ЛОГИЧНО. Люди понимают, что без полиции, конечно, будет плохо – но с ТАКОЙ полицией как бы не еще хуже!

И в чем еще этот американский пример, на мой взгляд, прекрасен: это тот самый случай, когда гражданские показывают так называемым «силовикам» их место. Показывают, чья в стране власть на самом деле. Тоже ведь – пример, на который мы можем только облизываться, как собака на Луну.

То есть полиция – это, конечно, хорошо, спору нет (когда полиция знает свое место); но это не цель и не смысл всего, это не что-то сакральное, полицейский участок (как и спецотдел ФСБ) – это не то место, на которое простые рядовые люди должны молиться. ЛЮДИ ВАЖНЕЕ!

Поэтому – и только поэтому – экспансивные американцы положили Флойда в золотой гроб. Это не Флойда они туда положили – они СЕБЯ в него положили. Американский, не побоюсь этого пафоса, народ. Народ – он же, в отличие от Флойда, бессмертный. Он и в гробу может полежать – вылезет из него еще здоровее, чем был.