Мнение: Внутри “организованного протеста”

17.06.2020, 19:08, Разное

О том, чем живет Автономная Зона Сиэтла.

Прогулки по огороженной части города, интервью с жителями нового образования, ну и интересные наблюдения.

С выходных CHAZ переименовали в CHOP, но в СМИ ее все равно называют CHAZ.

Причины переименования очевидны, "автономии" нужны ресурсы с территории США, поэтому из названия "государства" выкинули автономию, оставив вместо этого "организованный протест".

Не прошло и двух недель "незалежности".

Плюс о том, кто наварился на протестах в США и о том, как протесты и беспорядки использует Демократическая Партия США.