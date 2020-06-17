 

По делу о растрате 13 млрд рублей в московском банке задержаны три человека

17.06.2020, 19:16, Новости дня

В Москве задержаны трое бывших сотрудников кредитного управления банка «БФГ-кредит» по обвинению в растрате 12,9 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК РФ по подозрению в растрате не менее 12,9 млрд рублей в коммерческом банке «БФГ-кредит» в Москве задержаны бывшие сотрудники кредитного управления банка Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн», – сказала Петренко ТАСС.

Задержанным предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере, совершенном организованной группой и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Центробанк в 2016 году отозвал лицензию у московского банка «БФГ-Кредит», занимавшего 99 место в банковской системе РФ на 1 июля 2016 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / После бунта в колонии Ангарска возбудили новые дела

08.05 / Администратора паблика “Омбудсмен полиции” отправили в СИЗО до 6 июля

06.06 / Папа римский поблагодарил Зеленского за попытки прекратить войну на Донбассе

29.05 / Ростовский губернатор создал штаб для координации работы по реализации нацпроектов

10.04 / Открыто уголовное дело из-за фейка о коронавирусе у медиков в Саратове

15.04 / Резников об обмене: Речь идет не о сотнях, а о десятках, крымчан не будет

30.05 / Власти Австрии согласовали проведение Гран-при “Формулы-1”

13.05 / Врачи-добровольцы проходят подготовку для лечения COVID-19

08.06 / В Москве умерла одна из старейших жительниц города

30.05 / МИД резко ответил на обвинения США в «изготовлении» фальшивых денег для Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска