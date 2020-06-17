По делу о растрате 13 млрд рублей в московском банке задержаны три человека

17.06.2020, 19:16, Новости дня

В Москве задержаны трое бывших сотрудников кредитного управления банка «БФГ-кредит» по обвинению в растрате 12,9 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК РФ по подозрению в растрате не менее 12,9 млрд рублей в коммерческом банке «БФГ-кредит» в Москве задержаны бывшие сотрудники кредитного управления банка Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн», – сказала Петренко ТАСС.

Задержанным предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере, совершенном организованной группой и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Центробанк в 2016 году отозвал лицензию у московского банка «БФГ-Кредит», занимавшего 99 место в банковской системе РФ на 1 июля 2016 года.