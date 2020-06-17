 

При столкновении автобуса с опорой моста в Туле пострадали девять человек

17.06.2020, 19:16, Новости дня

Пассажирский автобус врезался в опору моста в Туле, в ДТП пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Девять человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии, остальная информация собирается», – передает ТАСС слова представителя центра медицины катастроф Тульской области.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Авария случилась на Алексинском шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

По предварительным данным УМВД по региону, водитель автобуса, следовавшего по маршруту 162к, не справился с управлением.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все детали случившегося, определяют механизм столкновения и число пострадавших.

В начале июня на территории яблочного сада ООО «Гигант» в Сунженском районе Ингушетии произошло ДТП с участием двух автобусов.



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