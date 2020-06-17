Поклонская прокомментировала захват женского монастыря схиигуменом Сергием

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17.06.2020, 19:15, Новости дня

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась насчет ситуации с захватом Среднеуральского женского монастыря схиигуменом Сергием.

По словам государственного деятеля, она не в курсе того, что на самом деле происходит на территории храма. При этом Поклонская отметила, что Сергия знает, ничего плохого про него говорить не будет, но ее духовником он не является, сообщает РИА Новости.

Ранее появилась информация о захвате женского монастыря. На его территории также были выставлены казачьи патрули. Схиигумен Сергий якобы сверг настоятельницу. В пресс-службе Екатеринбургской епархии позже пояснили, что она покинула обитель по собственному желанию, поскольку не разделяет позицию священнослужителя.

Отцу Сергию в мае запретили исполнять обязанности священника. При этом он продолжал читать проповеди в женском монастыре и выступал с критикой в отношении запрета посещать церкви из-за коронавируса.



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