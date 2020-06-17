Информационная война против РФ: если бы Басаев был жив, он выступал бы в западных СМИ

17.06.2020, 19:15, Новости дня

Информационная война, которая началась против РФ больше 30 лет назад, продолжатся, считает политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 1".

"США признали (Шамиля – ред.) Басаева террористом только в 2003 году. До этого уже были нападения на Буденновск, на Дагестан, были убийства огромного количества мирных людей. Причем обычных чеченцев. Их просто убивали за то, что они не хотели жить по волчьим законам, они не нравились боевикам", – отметил журналист.

Потом были взрывы домов в Москве, был "Норд-Ост", а в 2005 году, через год после теракта в Беслане, АBC News показал интервью с Басаевым.

"Тогда даже посла американского вызывали в МИД за разъяснениями. Говорили: что же вы делаете, как же так?" – напомнил Медведев.

По мнению обозревателя, будь сегодня жив Шамиль Басаев, он бы выступал на разных западных телеканалах и рассказывал бы о том, как борется за свободу и демократию.

"Такой подход – часть информационной войны против России", – убежден Медведев.

По его словам, это выглядит особенно цинично, потому что в самих Америке и Европе оправдание терроризма означает социальную смерть.

"Как только ты встаешь на сторону террористов, как только пытаешься найти им оправдание, ты исключаешься из общества, тебя перестают воспринимать как приличного человека", – подчеркнул Медведев.

Ранее 17 июня двое членов банды Басаева и Хаттаба были задержаны по уголовному делу о нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году. В августе-сентябре 1999 года участники устроили вооруженный мятеж, в результате которого погибли более 280 и пострадали свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.