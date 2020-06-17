 

Комитет Рады не поддержал доработанную программу действий правительства

17.06.2020, 19:10, Новости дня

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития не поддержал решение рекомендовать принять доработанную программу действий правительства и рекомендовал народным депутатам определиться по программе путем голосования. Трансляция заседания велась на YouTube-канале RadaTVchannel.

За принятие программы проголосовали пять членов комитета, четыре – против, еще четыре воздержались. Голосов не хватило, чтобы рекомендовать Раде принять доработанную программу действий правительства.

“Решение не принято”, – сообщил председатель комитета Дмитрий Наталуха.

Принято решение предложить Раде определиться относительно программы путем голосования. “За” проголосовали девять членов комитета, один – “против”, трое воздержались.

Первый вариант программы правительство утвердило в апреле и направило ее на рассмотрение Верховной Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. 4 июня по итогам рассмотрения Верховная Рада отправила документ на доработку. За это решение проголосовало 245 депутатов. О неудовлетворительном качестве программы говорили представители как оппозиции, так и монобольшинства. Некоторые депутаты называли первый вариант программы “рефератом”, в котором нет ни одной цифры.

12 июня Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании принял постановление об утверждении обновленной программы действий правительства. Также правительство признало утратившим силу постановление №270 от 2 апреля, которым был утвержден предыдущий проект программы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в проекте, в частности, учтены предвыборные программы президента Украины Владимира Зеленского и партии “Слуга народа”, а также рекомендации народных депутатов. По данным пресс-службы правительства, в программе задекларировано продолжение Украиной пути евроинтеграции, внедрение технических и административных стандартов НАТО.

“Программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных онлайн”, – отметили в правительстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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